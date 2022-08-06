Пенсії учасникам бойових дій: які доплати і надбавки передбачено — Finance.ua

Пенсії учасникам бойових дій: які доплати і надбавки передбачено Вчора 08:21 — Особисті фінанси

Пенсії учасникам бойових дій: які доплати і надбавки передбачено

Чоловіки та жінки, які набули статусу учасника бойових дій, мають право на достроковий вихід на пенсію у 55 років та 50 років за умови отримання стажу не менше 25 та 20 років відповідно. Також до пенсій встановлюються доплати.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір пенсії учасників бойових дій згідно із Законом України від 09.07.2003 № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувались страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України № 3551);

цільова грошова допомога на проживання у розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004 № 1603 «Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»);

щомісячна державна адресна допомога у розмірі, якого не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги з інвалідністю та учасникам бойових дій»).

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