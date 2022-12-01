ООН запросила $5,7 млрд для гумдопомоги українцям — Finance.ua

ООН запросила $5,7 млрд для гумдопомоги українцям Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

ООН запросила $5,7 млрд для гумдопомоги українцям

Допомогу ООН вже отримали 13,6 млн українців, які постраждали від війни. Наступного року для України запрошено 5,7 млрд доларів.

Про це повідомляє центр новин ООН.

За словами координатора надзвичайної допомоги ООН Мартіна Гріффітса, війна в Україні «перетворила частину Європи на поле бою», і «у міру наближення зими ситуація не стає легшою».

Як йдеться у доповіді ООН, дев’ять місяців війни між росією та Україною порушили експорт продовольства, і близько 45 мільйонів людей у ​​37 країнах наразі голодують.

Зазначається, що за даними «Глобального гуманітарного огляду» ООН, для надання допомоги 230 млн найбільш уразливих людей у ​​2023 році необхідно зібрати рекордні 51,5 млрд доларів, що на 25% більше, ніж цього року.

Наступного року, за оцінками ООН, допомога буде потрібна ще 65 мільйонам людей, внаслідок чого загальна кількість людей у ​​68 країнах досягне 339 мільйонів. Це становить понад 4% людей планети або приблизно населення США.

«Гуманітарні потреби шокуюче високі, оскільки екстремальні явища цього року перетікають у 2023 рік», — зазначив Гріффітс.

За його словами, «дуже складно» отримати всю суму, яку запитують у донорів.

«Цього року Глобальний гуманітарний заклик ООН було профінансовано лише на 47%. Порівняно з попередніми роками, коли рівень фінансування сягав 60-65%, це явний провал», — заявив заступник голови ООН.

Нагадаємо, в ООН оновили дані про українських біженців. Так, у країнах Європи кількість громадян України, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення росії і які зареєстровані як біженці, досягла понад 4,75 мільйона осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.