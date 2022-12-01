Як українцям отримати пенсії, субсидії та пільги: роз’яснення ПФУ — Finance.ua

Як українцям отримати пенсії, субсидії та пільги: роз’яснення ПФУ Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як українцям отримати пенсії, субсидії та пільги: роз’яснення ПФУ

Пенсійний фонд України надав роз’яснення, як в умовах війни отримати пенсії, житлові субсидії та пільги. Передбачені два шляхи отримання виплат — через банки та через «Укрпошту».

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Якщо пенсія чи/та субсидія виплачуються через банк

Незалежно від того, де ви перебуваєте: на тимчасово окупованій території, на території, де ведуться активні бойові дії, або тимчасово виїхали у безпечне місце, кошти надійдуть на ваш рахунок своєчасно (у визначену дату виплати).

Якщо ви отримували пенсію та/чи субсидію через АТ «Укрпошта»

Залежно від того, де ви перебуваєте, дії можуть бути наступними:

якщо ви знаходитесь за місцем постійного проживання , — очікуйте свою виплату вдома або отримайте її у поштовому відділенні (з урахуванням встановленої вам дати виплати та згідно з графіком роботи поштового відділення);

, — очікуйте свою виплату вдома або отримайте її у поштовому відділенні (з урахуванням встановленої вам дати виплати та згідно з графіком роботи поштового відділення); якщо ви перебували або перебуваєте на тимчасово окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії, та протягом певного часу АТ «Укрпошта» не мало можливості доставляти пенсію, — кошти ви зможете отримати, коли це стане можливим і безпечним: або з рахунка, відкритого Пенсійним фондом України в АТ «Ощадбанк», або у листоноші. Щоб одержати кошти з рахунка, потрібно особисто звернутися до АТ «Ощадбанк» для укладення з ним договору банківського рахунка. Якщо ж бажаєте продовжувати отримувати пенсію через АТ «Укрпошта», слід звернутись до будь-якого сервісного центру головного управління Фонду (перелік діючих сервісних центрів) або ж сільського, селищного, міського голови і повідомити про свої наміри одержувати виплати у такий спосіб;

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якщо ви тимчасово виїхали в інший населений пункт України , — ви можете отримати свої виплати у відділенні поштового зв’язку або з доставкою додому за тимчасовим місцем перебування поштовим переказом, або ж в АТ «Ощадбанк» через послугу «Швидка копійка». Для повідомлення про своє бажання отримати кошти у такий спосіб достатньо звернутись до сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (контакти за посиланням). Цю інформацію також можна передати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду (https://portal.pfu.gov.ua). Для оформлення поштового переказу можна звертатись до Контакт-центру АТ «Укрпошта» за номером 0 800 300 545;

, — ви можете отримати свої виплати у відділенні поштового зв’язку або з доставкою додому за тимчасовим місцем перебування поштовим переказом, або ж в АТ «Ощадбанк» через послугу «Швидка копійка». Для повідомлення про своє бажання отримати кошти у такий спосіб достатньо звернутись до сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (контакти за посиланням). Цю інформацію також можна передати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду (https://portal.pfu.gov.ua). Для оформлення поштового переказу можна звертатись до Контакт-центру АТ «Укрпошта» за номером 0 800 300 545; якщо ви тимчасово виїхали за межі України, — ви можете отримати свої виплати після повернення або раніше — у разі переведення виплат на банківський рахунок. Заяву про зміну способу виплати можна подати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua).

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