Пенсії: деякі українці отримають виплати позачергово та одразу за кілька місяців — Finance.ua

Пенсії: деякі українці отримають виплати позачергово та одразу за кілька місяців Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Вже цього тижня мешканцям деокупованого Херсону почнуть виплачувати пенсію. Люди зможуть отримати все, що їм було недоступне протягом кількох місяців.

Пенсії доставлятиме Укрпошта — тим, хто й раніше отримував свої виплати через поштового оператора.

Крім того, можуть отримати свої виплати готівкою через Укрпошту і ті громадяни, яким пенсії переказувалися на банківську картку. Але для цього їм слід подати заяву про нарахування пенсії готівкою до будь-якого органу місцевого самоврядування.

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Першими почнуть розвозити пенсію мобільні відділення Укрпошти. Вони прибудуть до мікрорайонів міста та населених пунктів відразу після того, як отримають дозвіл від військових, які займаються розмінуванням територій та знешкодженням вибухонебезпечних речовин. Крім того, у Херсоні найближчими днями планують відновити стаціонарне відділення Укрпошти.

Загалом у Херсонській області зараз працюють відділення Укрпошти різних форматів у майже 80 населених пунктах. Зокрема, нещодавно свої двері для клієнтів знову відчинило стаціонарне відділення у смт Велика Олександрівка Бериславського району.

Довідка Finance.ua:

незважаючи на те, що пенсії з 1 жовтня офіційно підвищили, найближчим часом можна очікувати нетривалих затримок з їх отриманням. Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Вона зазначає, що тепер пенсії — це не першочерговий напрямок спрямування фінансів, але такі виплати також будуть намагатися перераховувати вчасно;

учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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