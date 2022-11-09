Кому в жовтні не перерахували пенсії — Finance.ua

Кому в жовтні не перерахували пенсії Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Кому в жовтні не перерахували пенсії

За даними Пенсійного фонду, із 10,7 мільйона пенсіонерів підвищення з 1 жовтня отримали лише 2,8 мільйона людей.

Про це пише портал На пенсії.

Щодо перерахунку пенсій у жовтні, то доплати отримали далеко не всі. За даними Пенсійного фонду, із 10,7 мільйона пенсіонерів підвищення з 1 жовтня отримали лише 2,8 мільйона людей.

Йшлося передусім про доплати тим людям, які мають повний стаж (30 років у жінок і 35 років для чоловіків) і при цьому пенсія не перевищувала трьох тисяч гривень. Найбільше доплат отримали люди віком від 70 до 74 років включно.

Особи, яким понад 75 років, і з пенсією у розмірі понад три тисячі гривень взагалі не мусили отримувати жодних надбавок. Це стосується осіб, молодших за 65 років, — їм пенсії теж не перераховували, незалежно від розміру пенсії та кількості стажу.

Довідка Finance.ua:

щоб перевірити чи дізнатися наскільки зросли виплати, зовсім не обов’язково йти до відділення Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн — за допомогою вебпорталу ПФУ;

найбільше українських пенсіонерів отримують пенсію від 2001 до 3000 грн. Це 38,5%, тобто 4 млн 123 тис. 567 пенсіонерів із загальної кількості 10 млн 726 тис. 239 осіб;

у Пенсійному фонді назвали тих, у кого пенсія не може бути нижчою за 4256 гривень;

після зміни курсу національної валюти у липні 2022 року середня пенсія становить $121.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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