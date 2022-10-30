Скільки українців отримують пенсію понад 10 тис. грн — Finance.ua

Скільки українців отримують пенсію понад 10 тис. грн Вчора 08:04 — Особисті фінанси

Найбільше українських пенсіонерів отримують пенсію від 2001 до 3000 грн.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Це 38,5%, тобто 4 млн 123 тис. 567 пенсіонерів із загальної кількості 10 млн 726 тис. 239 осіб.

Середній розмір пенсійних виплат таких людей — 2392,28 грн.

Пенсію від 3001 до 4000 грн (у середньому 3470,67 грн) отримують 23,5% людей, тобто 2 млн 524 тис. 874 особи.

Пенсійні виплати від 5001 до 10 000 грн отримують 19,1%, тобто 2 млн 44 тис. 767 людей. Середній розмір пенсій таких осіб — 6770,98 грн.

Від 4001 до 5000 грн (у середньому 4451,10 грн) отримують 11,4% людей — усього 1 млн 223 тис. 262 особи.

Лише 6,9% українських пенсіонерів отримують виплати понад 10 тис. грн — 741 213 осіб (середній розмір таких пенсій — 14 424,33 грн).*

Найменші виплати до 2000 грн отримує менше одного відсотка пенсіонерів (0,6%) — 68 тис. 556 осіб. Середній розмір пенсій таких людей — 1181,84 грн.

Загалом середня пенсія по Україні становить 4539,36 грн.

Нагадаємо, наявність роботи впливає на призначення пенсії лише в одному випадку. Коли людина досягає пенсійного віку, вона може звертатися до Пенсійного фонду та оформлювати пенсію. Право на пенсію не залежить від того, чи працює людина на час звернення, чи ні. Але якщо громадянин оформляє пенсію за вислугу років, він не має права працювати за тією спеціальністю, з якою він іде на заслужений відпочинок

Довідка Finance.ua:

за перші півроку 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152, порівняно з відповідним періодом минулого року.

В Україні пропонують встановити пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність.

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