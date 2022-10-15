Європейські пенсії для українців: три категорії, хто може їх отримати — Finance.ua
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Європейські пенсії для українців: три категорії, хто може їх отримати

Особисті фінанси
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Європейські пенсії для українців: три категорії, хто може їх отримати
Європейські пенсії для українців: три категорії, хто може їх отримати
Навіть проживаючи в Україні, деякі пенсіонери мають право отримувати ще й пенсію за кордоном. Зокрема, це стосується тих, хто працював у Польщі. При наявності хоча б найменшого стажу там, можна оформити соціальні виплати. Проте, звичайно, не слід розраховувати, що ці виплати будуть захмарними.
За певних умов на польську допомогу можуть претендувати три категорії українців. Серед них:
  1. Перша категорія — ті, хто були народжені до 1949 року. Потрібно мати стаж роботи як в Польщі, так і в Україні. Для жінок він має бути від 20 років, для чоловіків — від 25 років. Тобто в разі, якщо жінка відпрацювала в Україні 19 років, а в Польщі — лише 1 рік, вона вже має право на польські виплати.
  2. Друга категорія — ті, хто були народжені в проміжку між 1949 і 1969 роками. У такому випадку пенсія залежить від того, скільки податків роботодавець та особа заплатили.
  3. Третя категорія — ті, хто були народжені після 1969 року. Ситуація майже збігається з другою категорією. Роботодавці в цьому випадку сплачували податки як у Пенсійний фонд, так і ZUS, хоча раніше виплати йшли лише в одну з організацій.
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Крім того, ті, хто отримують виплати в Польщі у зв’язку з тимчасовим захистом, але планують повернутися в Україну, повинні повідомити про це організацію, в якій допомога оформлювалася. В інакшому випадку можна отримати штраф.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

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