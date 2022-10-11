В Україні на рік «заморозять» мінімальну пенсію на рівні 2093 гривні — Finance.ua
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В Україні на рік «заморозять» мінімальну пенсію на рівні 2093 гривні

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В Україні на рік «заморозять» мінімальну пенсію на рівні 2093 гривні
В Україні на рік «заморозять» мінімальну пенсію на рівні 2093 гривні
Верховна Рада затвердила проект держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн., а зарплата — 6700 грн.
Як пише портал " На пенсії", про це йдеться у тексті законопроекту про бюджет на 2023 рік.
Рішення заморозити соціальні стандарти ухвалено через дефіцит державного бюджету. Повномасштабна війна викликала різке скорочення бюджету та позбавила можливості фінансувати індексацію соцстандартів.
У результаті:
  • мінімальна зарплата буде на рівні 6700 грн (з 1 жовтня 2022-го та весь 2023-й);
  • мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн (з 1 грудня 2022-го та весь 2023-й).
Щодо березневої індексації пенсій, то в Міністерстві соціальної політики повідомили, що планують її зберегти. Індексація пенсій у березні провадиться з урахуванням рівня інфляції. Якщо цю норму буде витримано, то українські пенсіонери отримають виплати на 25-30% більше. Хоча все залежатиме від бюджету країни та його наповнюваності.
Звичайно, розраховувати на таке суттєве підвищення всім пенсіонерам не варто. Ті, хто отримував мінімальну пенсію, особливого збільшення і не помітять.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Опендатабот, за перші півроку 2022 середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн або ж 152$ у порівнянні з відповідним періодом тогоріч. Після зміни курсу національної валюти у липні 2022 середня пенсія становить 121$;
  • українці вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії, перерахунок отримали кілька категорій літніх людей;
  • Кабмін пропонує ввести обов’язковий накопичувальний рівень пенсії з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
На пенсии
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