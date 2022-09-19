Кабмін запропонував перенести терміни введення пенсійної реформи — Finance.ua

Кабмін запропонував перенести терміни введення пенсійної реформи Вчора 11:32 — Казна та Політика

Кабмін запропонував перенести терміни введення пенсійної реформи

Кабмін пропонує ввести обов’язковий накопичувальний рівень пенсії з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

«Накопичувальний рівень стане доповненням до солідарної системи», — зазначив він.

Шмигаль доручив Мінсоцполітики прискорити винесення вже напрацьованого законопроекту до Верховної Ради.

«Згідно з проектом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства повинні напрацювати всю нормативну базу, щоб накопичувальна пенсія запрацювала вчасно», — пояснив прем’єр.

За його словами, також чиновники обговорили створення єдиного соціального реєстру.

«Це разом із впровадженням накопичувальної пенсії реформа номер один для Мінсоцполітики. Тому всі зацікавлені міністерства повинні прискорити відповідні напрацювання», — підсумував Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович вже заявляла, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему;

накопичувальна пенсійна система передбачає відрахування коштів до пенсійних фондів самими працівниками (або їх роботодавцями). На відміну від першого, солідарного, рівня пенсійної системи, де відраховані внески ідуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, накопичені кошти другого рівня є власністю громадян;

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про казначейський пенсійний план. Так, добровільна накопичувальна система дозволить громадянам робити додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через Казначейство.



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УНІАН За матеріалами:

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