Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію: нововведення можуть запрацювати з 1 січня 2023 року — Finance.ua

Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію: нововведення можуть запрацювати з 1 січня 2023 року Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію: нововведення можуть запрацювати з 1 січня 2023 року

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про казначейський пенсійний план. Так, добровільна накопичувальна система дозволить громадянам робити додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через Казначейство.

Про це свідчить проєкт закону № 7722

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що ухвалення законопроєкту має на меті надати громадянам України вже з 1 січня 2023 року можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому отримають додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат. Це певною мірою покращить їхнє забезпечення на старості.

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Планується, що облік учасників казначейського пенсійного плану здійснюватиме Мінцифри. Управління активами здійснюватиметься Казначейством.

Взяти участь може виключно фізична особа, яка станом на дату укладання договору не досягла віку 65 років. Розмір накопичувального внеску визначається платником накопичувального внеску та є необмеженим. Накопичувальний внесок вноситься на індивідуальний пенсійний казначейський рахунок.

«Введення казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій у національну економіку», — йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Довідка Finance.ua:

пенсіонерів массово перевіряють на предмет достовірності наданих для виплати пенсій документів та законності отримання соціальних виплат. У деяких випадках передбачених законом пенсію можуть урізати або взагалі скасувати;

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в Україні пенсії в 2022-му проіндексують у грудні. У результаті максимальний розмір виплати збільшиться на 660 грн — на нього можуть претендувати ті українці, які мають повний стаж та отримували зарплату, приблизно в 7 разів вищу за середню.

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