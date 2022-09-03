Юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію — Finance.ua

Юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію Вчора 07:56 — Особисті фінанси

Юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію

На пенсію за віком у 60 років можуть вийти громадяни, які набули для цього необхідний страховий стаж — цього року він складає не менше 29 років. Про певні нюанси подачі заяви на призначення пенсії цій категорії пенсіонерів розповіли у ПФУ.

Фахівці Пенсійного фонду відповіли на запитання чоловіка, якому у листопаді має виповнитися 60 років. Він поцікавився, коли вигідніше подавати заяву: одразу ж чи вже на початку 2023 року.

«Для визначення заробітної плати, яка враховується при обчисленні пенсії, застосовується середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення щодо призначення пенсії. Якщо середня заробітна плата, яка буде визначена за 2020−2022 рр., виявиться вищою, ніж заробітна плата, визначена за 2019−2021 рр. (10 846 грн 37 коп.), за призначенням пенсії вигідніше буде звертатися на початку 2023-го. При цьому варто зауважити, що за призначенням пенсії бажано звернутися в тримісячний термін із дати виникнення такого права», — йдеться у роз’ясненні.

Довідка Finance.ua:

щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2023 році потрібно накопичити 30 років стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно від 20 років трудового стажу та від 15 до 20 років для виходу на пенсію у 65 років;

якщо людина вже майже досягла пенсійного віку, а стажу не вистачає, його можна докупити. Можна самостійно сплачувати за себе внески, уклавши договір добровільного пенсійного страхування у податковій. Такий договір укладається щонайменше на один рік. Наразі місяць стажу коштує 1430 гривень — це розмір єдиного соціального внеску (22% від мінімальної зарплати).



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