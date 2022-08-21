Що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу — Finance.ua

Що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу Вчора 09:42 — Особисті фінанси

Що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Щоб у 2022 році вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу. Починаючи з 2028 року, пенсія за віком призначатиметься у 60 років лише тим, хто матиме не менше 35 років стажу (це стосується і чоловіків, і жінок). Якщо необхідного стажу не буде, пенсії людина не отримає. Вона може розраховувати лише на невелику матеріальну допомогу від держави.

Про це нагадує видання « На пенсії ».

Ресурс наводить лист читачки, яка пише про те, що недавно перебирала документи та натрапила на «синю книжечку» — свою трудову. Записів у ній дуже мало, і виходить, що жінка в 40 років «накопичила» лише 3 роки 9 місяців та 10 днів стажу.

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Незалежний консультант Сергій Коробкін порекомендував, як зібрати стаж для пенсії.

Він нагадав, що стаж до 2004 року враховується за трудовою книжкою. У нього зараховується:

навчання в училищі, технікумі, інституті на стаціонарі;

служба в армії;

періоди догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років.

Після 2004 року до стажу зараховується період, за який було сплачено страхові внески. Тому важливо мати офіційне працевлаштування.

Дані про сплату внесків є на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Це завжди можна перевірити.

Але якщо людина вже майже досягла пенсійного віку, а стажу не вистачає, його можна докупити. Можна самостійно сплачувати за себе внески, уклавши договір добровільного пенсійного страхування у податковій. Такий договір укладається щонайменше на один рік. Наразі місяць стажу коштує 1430 гривень — це розмір єдиного соціального внеску (22% від мінімальної зарплати).

Таким чином людина може поступово заробляти свій майбутній стаж, навіть не бувши влаштованою офіційно.

«Припустимо, людині незабаром 60 років, і вона не встигає вже укласти такий договір, а стажу для призначення пенсії не вистачає. Тоді закон дозволяє докупити стаж за минулий час, коли людина офіційно не працювала. У такому разі вартість стажу коштує вдвічі дорожче. Щоби докупити рік такого стажу зараз, потрібно мати 34 320 гривень. Далі вже кожен вирішує сам, як краще вчинити та які є можливості», — пояснює Коробкін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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