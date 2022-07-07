Соціальна допомога замість пенсії: які виплати належать пенсіонерам, яким бракує стажу — Finance.ua

Соціальна допомога замість пенсії: які виплати належать пенсіонерам, яким бракує стажу Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Соціальна допомога замість пенсії: які виплати належать пенсіонерам, яким бракує стажу

Українці, які не мають достатньо стажу для пенсії, мають повне право на соціальну пенсію за віком. Такі виплати можна оформити після досягнення 65 років.

Щороку в Україні підвищуються вимоги до пенсійного віку. Так, у 2022 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно опрацювати офіційно 29 років. Для тих, хто не має достатньої кількості стажу передбачено соціальну допомогу, пише «На пенсії».

Який розмір тимчасової соціальної допомоги

Особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, виплачується державна грошова допомога у розмірі, що становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Які документи потрібні для призначення соціальної допомоги

Для призначення тимчасової державної допомоги людина має звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання та надати такі документи:

заява з пред’явленням документа, що засвідчує особу пенсіонера та його місце проживання;

індивідуальний податковий номер;

довідку про наявний страховий стаж (видається в органах ПФУ);

декларацію про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

копію рішення про встановлення опіки (при визнанні особи недієздатною);

копію посвідчення біженця або тимчасового виду на постійне проживання (для переселенців);

довідку про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

Якщо соціальна пенсія оформляється не за адресою прописки, має бути додано довідку про неотримання такої допомоги в Управлінні праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Довідка Finance.ua:

щоб людині почали виплачувати пенсії, потрібно мати повні місяці страхового стажу. Однак буває таке, що його не вистачає. Але це не означає, що виплат не буде. За неповні місяці стажу можна доплатити;

при несплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) під час воєнного стану страховий стаж не зараховуватиметься;



з 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог.

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