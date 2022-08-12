Пенсії українцям знову перерахують: хто отримає надбавку у 660 грн — Finance.ua

Пенсії українцям знову перерахують: хто отримає надбавку у 660 грн Вчора 11:07 — Особисті фінанси

Пенсії українцям знову перерахують: хто отримає надбавку у 660 грн

В Україні пенсії в 2022-му проіндексують у грудні. У результаті максимальний розмір виплати збільшиться на 660 грн — на нього можуть претендувати ті українці, які мають повний стаж та отримували зарплату, приблизно в 7 разів вищу за середню.

Як пише Obozrevatel, підвищення пенсій відбудеться також і у жовтні. Ті українці, які досягли 70 років, зможуть розраховувати на мінімальний розмір виплати на рівні не менше 3 тис. грн.

При цьому у грудні відбудеться підвищення прожиткового мінімуму для українців, які втратили працездатність. Мінімальна пенсія в результаті збільшиться з 2027 до 2094 грн, а максимальна — з 20 270 до 20 930 грн (або на 660 грн).

Читайте також Пенсійний фонд має проблеми з наповненням

Середня пенсія в Україні вже становить 4437 грн, при цьому більшість українців отримує від 2001 до 3000 грн (станом на 1 липня). Єдина категорія, яка може претендувати на справді достатній розмір пенсій, — судді. Детальні звіти ПФУ перестав публікувати на своєму сайті з 1 січня, проте вже на той момент вони в середньому отримували понад 90 тис. грн на місяць.

За оцінками НБУ, рівень інфляції в 2022-му становитиме 31%. При цьому подорожчання продуктів буде ще більш вагомим. Окремо за категоріями зростання цін НБУ не оцінювало, проте, з урахуванням даних Держстату, окремі продукти харчування подорожчають більш ніж на 50%.

Довідка Finance.ua:

українцям дозволять самостійно збільшувати суму єдиного соціального внеску задля збільшення пенсійних виплат у майбутньому. Над розробкою такої програми вже працюють у Міністерстві соціальної політики.



Міністерство соціальної політики планує повернутись до питання впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи в Україні;

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.