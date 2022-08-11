Пенсійний фонд має проблеми з наповненням — Finance.ua

Пенсійний фонд має проблеми з наповненням Вчора 11:36 — Казна та Політика

Пенсійний фонд України має проблеми з наповненням у зв’язку з війною.

Про це заявив заступник очільниці Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко під час телемарафону.

За його словами, допомагають вирішувати проблему міжнародні донори.

«Пенсійний фонд має проблеми з наповненням — вони не катастрофічні, і на цьому етапі міжнародні донори допомагають з фінансуванням видаткової частини, і частково пенсійне забезпечення фінансується якраз за рахунок підтримки міжнародних донорів. Ми всі розуміємо, в якій економічній ситуації на сьогодні пеебуває наша держава, як на війну реагує ринок праці, яким чином на сьогодні змінюються і заробітні плати, і фонд праці. Усе це наслідком має і ті відрахування, які здійснюються до Пенсійного фонду. Тому дива очікувати не варто», — наголосив Музиченко.

Попри це, зобов’язання перед пенсіонерами держава наразі виконує.

«Ми робимо все, що можемо. Нагадаю, що цього року нам вдалося і проіндексувати пенсії, і забезпечити їх виплату в належному розмірі. Останнє їх підвищення було у зв’язку з підняттям прожиткового мінімуму з 1 липня. Так, це не колосально великі суми, але це дає нам можливість стабільно і ритмічно фінансувати наші зобов’язання і реагувати хоча б якимось чином на ті інфляційні процеси, які є в нашій державі», — зазначив заступник міністерки соцполітики.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, доходи фонду за січень-липень цього року склали 324,5 млрд грн, що на 36,6 млрд грн перевищує доходи за аналогічний період минулого року. 216,4 млрд грн — це власні доходи ПФУ (частина єдиного внеску та інші), 108,1 млрд грн — це кошти держбюджету на фінансування пенсійних та інших виплат.

З початку війни надходження від єдиного соціального внеску поступово збільшуються — якщо у березні такий дохід становив всього 24,5 млрд грн, то у липні — це вже 30,7 млрд грн. Попри це, наразі план надходжень усе ще не виконується — замість запланованих 201 млрд грн надходжень з ЄСВ Пенсійний фонд поповнився лише на 198,2 млрд грн.

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