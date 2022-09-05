Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання

Енергетика
236
Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання
Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання
Пенсійний фонд України пояснив, чи будуть громадяни отримувати пенсію у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.
Роз’яснення оприлюднили на Facebook-сторінці відомства.
«Відповідно до закону пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства «Укрпошта» або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.
Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання", — сказано у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • українцям можуть припинити виплачувати пенсії або урізати їхній розмір. Серед причин — працевлаштування. Якщо пенсіонер влаштувався працювати, він має протягом 10 днів попередити про це Пенсійний фонд;
  • до завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.