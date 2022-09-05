Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання — Finance.ua

Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання Сьогодні 16:45 — Енергетика

Чи будуть українці отримувати пенсію в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання

Пенсійний фонд України пояснив, чи будуть громадяни отримувати пенсію у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання.

«Відповідно до закону пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства «Укрпошта» або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання", — сказано у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

українцям можуть припинити виплачувати пенсії або урізати їхній розмір. Серед причин — працевлаштування. Якщо пенсіонер влаштувався працювати, він має протягом 10 днів попередити про це Пенсійний фонд;

до завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати.



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