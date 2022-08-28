Переплати пенсій: причини виникнення та чи потрібно їх повертати — Finance.ua
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Переплати пенсій: причини виникнення та чи потрібно їх повертати

Особисті фінанси
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Переплати пенсій: причини виникнення та чи потрібно їх повертати
Переплати пенсій: причини виникнення та чи потрібно їх повертати
Українцям можуть припинити виплачувати пенсії або урізати їхній розмір. Серед причин — працевлаштування. Якщо пенсіонер влаштувався працювати, він має протягом 10 днів попередити про це Пенсійний фонд.
В іншому випадку може виникнути так звана переплата пенсії, тобто виплата більшого розміру, ніж це передбачено, адже працевлаштування пенсіонера впливає на його право на отримання різноманітних доплат, надбавок та підвищення.
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Йдеться, зокрема, про втрату права на доплати зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, при отриманні надбавок за утримання дитини до 18 років, при отриманні пенсії за вислугу років.
Також причиною переплати пенсії може бути зайняття підприємницькою діяльністю.
У разі переплати надлишок коштів стягуватимуться з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду або в судовому порядку. Це передбачено ч. 1 ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
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Повідомити про працевлаштування та уникнути відрахувань можна, зокрема, і онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ.
Для цього:
  1. Увійдіть на веб-портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ID-банкінгу.
  2. У лівому бічному меню виберіть пункт «Пенсіонерам» — «Заява на перерахунок пенсії».
  3. Заповніть поля заяви та підвантажте скан-копії необхідних документів.
  4. Клацніть «Оформити заяву».. Підпишіть заяву КЕП і надішліть її до ПФУ.
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