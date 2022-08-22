Пенсійні посвідчення двох видів з'являться у "Дії": які будуть обмеження — Finance.ua

Пенсійні посвідчення двох видів з'являться у "Дії": які будуть обмеження Вчора 13:00 — Казна та Політика

Зараз проводиться бета-тест пенсійного посвідчення в «Дії». Тестують пенсійні двох видів: за віком та спеціальне, яке оформляють через інвалідність, втрату годувальника тощо.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Важливо, що в „Дії“ відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Тому якщо у вас документ старого зразка у вигляді книжечки, його потрібно оновити», — повідомив він.

Як зазначив міністр, послуга електронного посвідчення для пенсіонерів розробляється Мінцифри спільно з ПФУ та Мінсоцполітики.

За його словами, запустити пенсійні у «Дії» було нелегко, бо існувало багато нюансів.

Читайте також Як приймають Дію за кордоном

«Наприклад, для того, щоб документ підтягнувся, необхідна наявність фото. Але не всі фото були у нормальному стані та в одному місці. Тому ми разом із Пенсійним фондом України створили єдину базу, де зібрали усі необхідні світлини для того, щоб посвідчення у людей сформувалися», — повідомив Федоров.

Довідка Finance.ua:

Федоров розповів, як у «Дії» можна буде отримати пільгову іпотеку. Уряд ухвалив постанову про доступну іпотеку, в першу чергу, для військових та членів їхніх родин, для медиків, вчителів, науковців.

Команда Мінцифри нещодавно презентувала нові цифрові послуги в додатку та на порталі «Дія». Серед них — можливість передати право на керування вашою машиною іншому водію, тобто пошерити ваш техпаспорт.



крім того, у додатку з’явилася можливість генерувати довідку про несудимість;

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.