Пенсійні посвідчення двох видів з'являться у "Дії": які будуть обмеження — Finance.ua

Пенсійні посвідчення двох видів з'являться у "Дії": які будуть обмеження
Зараз проводиться бета-тест пенсійного посвідчення в «Дії». Тестують пенсійні двох видів: за віком та спеціальне, яке оформляють через інвалідність, втрату годувальника тощо.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Важливо, що в „Дії“ відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Тому якщо у вас документ старого зразка у вигляді книжечки, його потрібно оновити», — повідомив він.
Як зазначив міністр, послуга електронного посвідчення для пенсіонерів розробляється Мінцифри спільно з ПФУ та Мінсоцполітики.
За його словами, запустити пенсійні у «Дії» було нелегко, бо існувало багато нюансів.
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«Наприклад, для того, щоб документ підтягнувся, необхідна наявність фото. Але не всі фото були у нормальному стані та в одному місці. Тому ми разом із Пенсійним фондом України створили єдину базу, де зібрали усі необхідні світлини для того, щоб посвідчення у людей сформувалися», — повідомив Федоров.
Довідка Finance.ua:
- Федоров розповів, як у «Дії» можна буде отримати пільгову іпотеку. Уряд ухвалив постанову про доступну іпотеку, в першу чергу, для військових та членів їхніх родин, для медиків, вчителів, науковців.
- Команда Мінцифри нещодавно презентувала нові цифрові послуги в додатку та на порталі «Дія». Серед них — можливість передати право на керування вашою машиною іншому водію, тобто пошерити ваш техпаспорт.
- крім того, у додатку з’явилася можливість генерувати довідку про несудимість;
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