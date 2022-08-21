Як приймають Дію за кордоном — Finance.ua

Як приймають Дію за кордоном Вчора 16:45 — Особисті фінанси

Як приймають Дію за кордоном

ЄС вже почав активно вивчати тему цифрових документів.

Про це розповів в інтерв’ю Finance.ua керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

«Хочу подякувати тим країнам, які приймали Дію, коли українці їхали за кордон з початком повномасштабного вторгнення. Водночас та сама Польща й інші прилеглі країни не зупинилися на тому, що вони приймають Дію тільки на кордоні. У поляків є внутрішній застосунок mObywatel. Він не такий розповсюджений, як наша Дія, але там вони дуже оперативно запустили Дія пл — документ українця в Польщі. Нещодавно він став електронною посвідкою на проживання», — розповів Банік.

За його словами, це не тимчасовий крок.

«Будемо нарощувати наші інтеграції. Якщо ми пропагуємо ідею цифрових документів, потрібно шукати точки перетину, щоб і ми могли валідувати їхні документи», — додав чиновник.

Молдова зараз також працює над тим, щоб мати можливість працювати з українськими документами в Дії.

«Узагалі напрямок цифровізації привертає все більше уваги. Зараз ЄС почав вивчати тему цифрових документів, і ми беремо в цьому участь. Система Європейського Союзу не передбачає, що вони можуть просто запозичити наше рішення, але ми готові ділитися нашим досвідом. У нас є розмови з різними країнами, і ми постійно комунікуємо з ними щодо можливості цифровізації сервісів», — повідомив він.

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