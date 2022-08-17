У «Дії» стартує бета-тест документів англійською та послуги шерингу авто: як взяти участь — Finance.ua

У «Дії» стартує бета-тест документів англійською та послуги шерингу авто: як взяти участь Вчора 09:00 — Казна та Політика

У додатку державних послуг «Дія» незабаром розпочнеться тестування англомовної версії документів та шерингу авто.

Усі охочі можуть взяти участь у бета-тестуванні нових можливостей, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

На травневому пресбрифінгу International Diia Summit у Давосі Мінцифра повідомила, що додатком «Дія» користуються понад 17,3 млн українців — проти 14 млн, які були на початку лютого 2022 року. І міжнародне визнання додатку «Дія» є одним із пріоритетних напрямків роботи — місяць тому міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував підготовку до запуску бета-тестування документів англійською. І ось зараз команда фактично переходить на цей етап — взяти участь можна за цим посиланням.

Три цифрові документи англійською

Незабаром закордонний паспорт, посвідчення водія та техпаспорт у «Дії» будуть показуватися латиницею — у травні повідомлялося, що цифрові документи в «Дії» готуються визнати Польща, Молдова та ще кілька країн. Основні цілі бета-тесту — перевірка коректності показу документів англійською та правильності заповнення всіх полів.

Для участі у бета-тесті потрібно мати в «Дії» один із документів:

закордонний паспорт,

водійське посвідчення

або техпаспорт.

Важливо, щоб у бета-тесті також взяли участь українці, які зараз перебувають за кордоном, зазначають у Мінцифрі.

Послугу шерингу авто презентували під час Diia Summit у лютому. Ця послуга дозволяє передавати право водіння іншим людям. Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у Кабінеті водія. Послуга для авто стала недоступною разом з іншими після повномасштабного вторгнення росії, коли державні реєстри тимчасово відключили, щоб захистити українців.

Наразі реєстри знову працюють, і Мінцифри хоче відновити послугу шерингу авто у «Дія», оскільки зараз ця послуга особливо актуальна (багато українців з початку повномасштабного вторгнення брали авто рідних чи знайомих, щоб виїхати у безпечніші місця). Але потрібно ще раз протестувати послугу шерингу, щоб переконатися, що все працює належним чином. Взяти участь у бета-тесті повинні дві особи: власник авто та водій, який бажає стати належним користувачем.

Для участі у бета-тесті шерингу авто потрібно мати:

паспорт в «Дії» — закордонний або ID-картку;

для власника: техпаспорт транспортного засобу, на який буде призначено належного користувача;

для належного користувача: посвідчення водія відповідної категорії.

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