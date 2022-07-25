IT-школи, що є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ — Finance.ua

IT-школи, що є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ Вчора 09:15 — Особисті фінанси

Як повідомили в Мінцифри, IT-школи, що є резидентами Дія.City, більше не будуть сплачувати ПДВ.

«Завдяки цьому в Україні з’явиться більше можливостей для розвитку неформальної IT-освіти, яка стане якіснішою та доступнішою для українців. А також створиться більше висококваліфікованих кадрів та пришвидшиться розвиток IT-галуз», — дйеться в повідомленні.

Як написав глава Мінцифри Михайло Федоров: «Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування.За підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500–600 тисяч спеціалістів. Тому наш пріоритет — забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT. Продовжуємо реформувати IT-освіту, щоб в Україні з‘явилося більше крутих айтішників.»

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з’явилась інформація, що незабаром в Україні може з’явитися ще один необанк — «Дія Банк». Повідомлялось, що ключова мета — залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат з допомогою карток.

Михайло Федоров згодом прокоментував це.

«Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифри працює над власним банком. За часів розвитку Mono, Sense, А-Банк , Спортбанк — в цьому просто нема потреби. Держава ніколи не зробить щось крутіше. Сервіси для фінтеху — так, тут win-win. Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ», — заявив Федоров.

Довідка Finance.ua:

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як ми годуємо чиновників і скільки їх є насправді в Україні. Відповідну заяву він зробив в одному з інтерв’ю, буквально приголомшивши своїх співрозмовників названою кількістю. Як виявилося, зі сплачених податків держава утримує аж 7 мільйонів чиновників.

В Україні документи в Дії прирівняні до паперових та пластикових і приймаються майже всюди.



Борітеся — поборете! Слава Україні!

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