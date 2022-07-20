Де приймають цифрові документи в Дії — Finance.ua

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Де приймають цифрові документи в Дії

Особисті фінанси
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Де приймають цифрові документи в Дії
Де приймають цифрові документи в Дії
В Україні документи в Дії прирівняні до паперових та пластикових і приймаються майже всюди.
Про це повідомляє VisitUkraine.today.
«Українці вже звикли, що цифрові документи повністю замінили паперові. Паспорт, ІНН, водійське посвідчення, свідоцтво про народження дитини та багато інших документів будь-якої миті з Вами у застосунку», — сказано в повідомленні.
Де приймають цифрові документи в Дії:
  • ЦНАПи;
  • управління соціальної політики та соціального захисту;
  • державні установи;
  • суди;
  • фінансові установи;
  • поштові компанії;
  • перевізники — автобуси та залізниця;
  • університети, школи, дитячі садки, бібліотеки, музеї;
  • медичні заклади та лабораторії;
  • туристичні компанії;
  • готелі та хостели;
  • розважальні центри;
  • магазини та супермаркети;
  • кінотеатри;
  • автосалони;
  • мобільні оператори;
  • блокпости.
Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з’явилась інформація, що незабаром в Україні може з’явитися ще один необанк — «Дія Банк». Повідомлялось, що ключова мета — залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат з допомогою карток.
Голова Мінцифри Михайло Федоров згодом прокоментував це. «Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифра працює над власним банком. За часів розвитку Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк — в цьому просто нема потреби. Держава ніколи не зробить щось крутіше. Сервіси для фінтеху — так, тут win-win. Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ», — заявив Федоров.

Довідка Finance.ua:

  • протягом місяця в Дії зʼявиться близько 10 нових послуг та документів, зокрема — повернеться можливість «поділитися» техпаспортом, а у документів зʼявиться англійський переклад. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату;
  • мобільний оператор lifecell запустив для своїх абонентів можливість зареєструвати номер у застосунку «Мій lifecell» за допомогою цифрових документів у державному застосунку «Дія»;
  • українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».

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За матеріалами:
Finance.ua
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