lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію» — Finance.ua

lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію»

Вчора 12:42 — Особисті фінанси

lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію»

Мобільний оператор lifecell запустив для своїх абонентів можливість зареєструвати номер у застосунку «Мій lifecell» за допомогою цифрових документів у державному застосунку «Дія».

Про це повідомляється на сайті мобільного оператора.

«Відтепер абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у застосунку Мій lifecell за допомогою цифрових документів у Дії», — сказано в повідомленні.

Як зареєструвати номер lifecell через Дію:

клікнути на відповідний банер в застосунку Мій lifecell («Зареєструйте номер» для анонімних абонентів або «Завершіть реєстрацію» для персоніфікованих);

дати згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;

через застосунок Дія підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через Дія.Підпис);

підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;

отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.

Довідка Finance.ua:

раніше в «Дію» додали можливість подати декларацію платника єдиного податку 2 % і сплатити його;

також українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».

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