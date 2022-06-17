lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію» — Finance.ua

lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію»
lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію»
Мобільний оператор lifecell запустив для своїх абонентів можливість зареєструвати номер у застосунку «Мій lifecell» за допомогою цифрових документів у державному застосунку «Дія».
Про це повідомляється на сайті мобільного оператора.
«Відтепер абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у застосунку Мій lifecell за допомогою цифрових документів у Дії», — сказано в повідомленні.
Як зареєструвати номер lifecell через Дію:
- клікнути на відповідний банер в застосунку Мій lifecell («Зареєструйте номер» для анонімних абонентів або «Завершіть реєстрацію» для персоніфікованих);
- дати згоду на реєстрацію;
- ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;
- через застосунок Дія підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через Дія.Підпис);
- підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;
- отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.
Довідка Finance.ua:
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