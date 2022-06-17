lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію» — Finance.ua
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lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію»

Вчора 12:42Особисті фінанси
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lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію»lifecell запускає реєстрацію телефонних номерів через «Дію»
Мобільний оператор lifecell запустив для своїх абонентів можливість зареєструвати номер у застосунку «Мій lifecell» за допомогою цифрових документів у державному застосунку «Дія».
Про це повідомляється на сайті мобільного оператора.
«Відтепер абоненти lifecell можуть зареєструвати свій номер у застосунку Мій lifecell за допомогою цифрових документів у Дії», — сказано в повідомленні.
Як зареєструвати номер lifecell через Дію:
  • клікнути на відповідний банер в застосунку Мій lifecell («Зареєструйте номер» для анонімних абонентів або «Завершіть реєстрацію» для персоніфікованих);
  • дати згоду на реєстрацію;
  • ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;
  • через застосунок Дія підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через Дія.Підпис);
  • підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;
  • отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в «Дію» додали можливість подати декларацію платника єдиного податку 2 % і сплатити його;
  • також українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».

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За матеріалами: Finance.ua
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