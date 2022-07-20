У Мінцифри прокоментували появу в Україні ще одного необанку — Finance.ua
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У Мінцифри прокоментували появу в Україні ще одного необанку

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Вчора повідомлялося, що незабаром в Україні може з’явитися ще один необанк — «Дія Банк».
Ключова мета — роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги й покращити гнучкість цього продукту. В Мінцифри є претензії до того, як банки оновлюють функціонал, каже співрозмовник серед високопосадовців.
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Голова Мінцифри Михайло Федорів прокоментував: «Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифра працює над власним банком. За часів розвитку Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк — в цьому просто нема потреби. Держава ніколи не зробить щось крутіше. Сервіси для фінтеху — так, тут win-win. Наприклад, 13 липня українці відкрили 80 000 (!!!) рахунків у банках онлайн, використовуючи шеринг електронного паспорта в Дії. Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ. Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте».

Довідка Finance.ua:

  • Протягом місяця в Дії зʼявиться близько 10 нових послуг та документів, зокрема — повернеться можливість «поділитися» техпаспортом, а у документів зʼявиться англійський переклад. Про це повідомиввіцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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