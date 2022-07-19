Мінцифри працює над власним необанком: скільки може коштувати «Дія Банк» — Finance.ua

Мінцифри працює над власним необанком: скільки може коштувати «Дія Банк» Вчора 15:00 — Фондовий ринок

Незабаром в Україні може з’явитися ще один необанк — «Дія Банк». Над його розробкою працює Мінцифри. Ключова мета — залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат з допомогою карток.

Що з цього може вийти?

Міністерство цифрової трансформації працює над розробкою власного необанку «Дія Банк». Про це Forbes повідомили два співрозмовники, дотичні до проєкту. Один із заступників очільника Мінцифри Михайла Федорова на правах анонімності підтвердив наявність такого проєкту, але без деталей. Міністерство поки що не готове комунікувати цю тему, зазначили в пресслужбі Мінцифри.

Проєкт поки що «сирий», розповів інший високопосадовець, близько ознайомлений з його розвитком. Він просив не згадувати його в статті. За його словами, мета Мінцифри — створити платформу, до якої зможуть підключатись банки.

Він привів приклад Таскомбанк у Сергія Тігіпка, який став платформою для необанків sportbank та izibank. Тільки тут буде навпаки — «Дія Банку» банківська ліцензія не знадобиться, оскільки їх уже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи.

Ключова мета — роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги й покращити гнучкість цього продукту. В Мінцифри є претензії до того, як банки оновлюють функціонал, каже співрозмовник серед високопосадовців.

Наприклад, були складнощі в доопрацюванні банками своїх програмних комплексів, коли уряд розширив можливості застосування карток «єПідтримка», дозволивши використовувати їх для оплати продуктів.

Створивши фінтех-платформу безпосередньо в «Дії», уряд зможе контролювати цільове використання коштів, продовжує співрозмовник. І розширити коло банків-партнерів за рахунок підключення невеликих гравців, для яких розробка власних програм — дороге задоволення. Їм дадуть API для підключення до інтерфейсу.

Скільки коштує «Дія Банк»

Банкірам новий продукт має сподобатися, вважає співрозмовник, адже його буде піарити міністр Федоров із широким колом підписників у соцмережах. Коло клієнтів у банках може розширитися, але суттєвого прориву в напрямку банківської інклюзії не станеться, попереджає він. Адже новий продукт не обіцяє нічого принципово нового для користувачів на тлі вже працюючих на ринку застосунків найбільших банків. І є неузгоджене питання захисту прав споживачів.

Ключовий недолік — розробка коштує грошей. Мінімум $3–5 млн, говорить топменеджер одного з необанків, що просив не називати його імені. Він вважає проєкт безперспективним. За словами співрозмовника, команда «Дії» має ще багато зробити для оцифрування чинних сервісів. І враховувати, що ступінь захисту для фінансових застосунків зовсім іншого рівня, ніж зараз у «Дії».

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