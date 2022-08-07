Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна запускати накопичувальну пенсійну систему, - Жолнович — Finance.ua

Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна запускати накопичувальну пенсійну систему, - Жолнович Вчора 12:02 — Казна та Політика

Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна запускати накопичувальну пенсійну систему, - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.

«Накопичувальна пенсійна система потрібна. Але я теж не буду в дуже райдужному світлі все змальовувати, бо не весь обсяг необхідних завдань залежить від Міністерства соціальної політики. Подати законопроєкт із відсотком відрахування — це найпростіше, що може бути. І той закон, який зараз подано зі зменшеннями ПДФО, я вважаю, є грамотним варіантом початку. Друге дуже важливе завдання — це зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, примножити їх, принаймні на рівень інфляції», — сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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За словами міністра, все це — непросте завдання, яке залежить від економіки, розвитку фондових ринків, наявності достатніх фінансових інструментів, щоб оператори могли ці кошти примножувати.

«З цим усім у нас є питання. Фондовий ринок тільки стартує, ринки інвестування обмежені, а під час війни про це говорити просто складно», — сказала вона.

На запитання, коли очікується запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні, міністр заявила, що все залежить від того, чи надовго затягнеться війна.

«Якщо дасть Бог і наступного року її закінчимо, то ми уже з 2024 року можемо розпочинати запускати накопичувальну систему. Так, як наразі ця система прописана, вона не створює для людини великого накопичення, але дає змогу потрохи запускати всі процеси заробляння коштів. Це буде на кшталт пілотного проєкту, який не сильно ризикований, який не спричинить для людини втрату більших коштів, і де першим оператором буде Державний накопичувальний банк, і ми зможемо більше прогарантувати їх збереження», — розповіла Жолнович.

За її словами, така система зможе стартувати дуже швидко й бути інструментом відновлення держави, а потім втягувати в себе інші інструменти та поширюватися на недержавні пенсійні фонди.

«Зараз ми повинні підготуватися на нормативному рівні та вивірити всі законодавчі механізми і моніторингу, і контролю, і розвитку, і напрямів інвестування», — наголосила міністр.

На запитання, скільки часу знадобиться на цей так званий пілотний проєкт, щоб потім запустити накопичувальну систему повноцінно, Жолнович заявила, що треба буде дивитися на його результати.

«Але я давала б на це два роки. Рік на пробу, аналіз, а далі додавала б інший функціонал», — підсумувала вона.

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