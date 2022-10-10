Майже половина українських пенсіонерів отримують виплати менше 3000 грн — Finance.ua
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Майже половина українських пенсіонерів отримують виплати менше 3000 грн

Особисті фінанси
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Майже половина українських пенсіонерів отримують виплати менше 3000 грн
Майже половина українських пенсіонерів отримують виплати менше 3000 грн
За перші півроку 2022 середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн або ж 152$ у порівнянні з відповідним періодом тогоріч. Після зміни курсу національної валюти у липні 2022 середня пенсія становить 121$.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Пенсійного фонду України.
Як зазначається, станом на липень в Україні 10 775 414 пенсіонерів.
У порівнянні з першим півріччям 2019 року середня пенсія зросла майже удвічі в гривні та 34% у доларовому еквіваленті.
Майже половина українських пенсіонерів отримують виплати менше 3000 грн
Кількість пенсіонерів, які отримують виплати менші за 3000 грн (82$), зменшився з 54% у 2021 до 43% у 2022.
Натомість збільшився відсоток пенсіонерів, які отримують більше 10 000 грн (273$) — до 6,6% у 2022, від 5000 до 10 000 грн (137-273$) отримують 18,5% пенсіонерів проти 13,5% у першому півріччі минулого року.
Майже половина українських пенсіонерів отримують виплати менше 3000 грн
За рік кількість пенсіонерів скоротилась майже на 200 тисяч. Темпи скорочення дещо вщухли: якщо за І півріччя 2021 року кількість пенсіонерів зменшилась на 1,5%, то у відповідний період 2022 — на 0,6%.

Довідка Finance.ua:

  • в яких країнах накраще виходити на пенсію. Експерти розглянули ситуацію в 44 країнах, надавши їм оцінку згідно з індексом, де найвищий можливий результат 100 балів;
  • в Україні існує кілька видів пільгових пенсій. Їх призначають зі зниженням пенсійного віку тим, хто має «шкідливий» стаж. І важливим фактором при призначенні пенсії є атестація робочого місця;
  • українці, які мають стаж роботи із шкідливими і важкими умовами праці, можуть раніше вийти на пенсію, незалежно від місця останньої роботи. Йдеться про людей, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та Списком № 2, затвердженим Кабміном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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