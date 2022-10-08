ТОП-5 країн, де найкраще виходити на пенсію — Finance.ua

ТОП-5 країн, де найкраще виходити на пенсію Вчора 10:20 — Особисті фінанси

Як в Україні. Зі слів міністра соціальної політики Віталія Музиченка, у 2021 році планувалося кілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, і з 1 жовтня відбудуться перерахунки, пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати.

Так, збільшується мінімальна пенсія за віком для непрацюючих людей, які досягли 65 років, мають повний страховий стаж, а також для інших категорій. Наступний етап цього року передбачений з 1 грудня, коли збільшиться прожитковий мінімум.

В яких країнах накраще виходити на пенсію. Експерти розглянули ситуацію в 44 країнах, надавши їм оцінку згідно з індексом, де найвищий можливий результат100 балів. Про це повідомляє Експерти розглянули ситуацію в 44 країнах, надавши їм оцінку згідно з індексом, де найвищий можливий результат100 балів. Про це повідомляє Money Wise , пише u-news.com.ua.

Норвегія. З показником GRI 81% Норвегія повернула собі перше місце після чотирьох років перебування на третьому. Країна покращила свої позиції порівняно з 2021 роком, але все ще нижче за свій показник 87% у 2012-му. Серед іншого, Норвегія виграла від збільшення очікуваної тривалості життя та збільшення витрат на охорону здоров’я.

Швейцарія посідає друге місце з 80%, причому загальний бал знизився з 81% роком раніше. Це сталося через зниження індексу рівності та високого безробіття, хоча країна може похвалитися четвертим за величиною ВВП на душу населення.

Екологічні чинники та індекс щастя у Швейцарії покращили показники цього року. Зайняти другий рядок у рейтингу допомогли також висока очікувана тривалість життя та великі витрати на охорону здоров’я.

Ісландія. Після першого місця минулого року Ісландія продемонструвала падіння до 79%, посівши третє місце у 2022-му. Важливим чинником, що знизив оцінку, було зростання державного боргу. Однак, країна посіла друге місце за рівністю доходів та якістю життя.

Читайте також Не лише податки: звідки Кабмін братиме гроші на соціальні виплати та пенсії

Ірландія. Ірландія втримала своє четверте місце з показником 76% — невелике зниження з 78% у 2021 році. Зниження відбулося через зростання безробіття та нерівності доходів, хоча Ірландія зберегла третій за величиною ВВП на душу населення.

Австралія. Замикаючи п’ятірку лідерів, Австралія набрала 75% 2022 року порівняно з 76% 2021-го. Як і в інших країнах, зниження відбулося в основному через падіння субіндексів фінансового та матеріального благополуччя.

Зате в Австралії одні з найкращих показників якості повітря та велика очікувана тривалість життя.

Сполучені Штати посіли лише 18-е місце, опустившись до 69% із 71% у 2021 році. Головною причиною стали безробіття та нерівність доходів.

Довідка Finance.ua:

В Україні існує кілька видів пільгових пенсій. Їх призначають зі зниженням пенсійного віку тим, хто має шкідливий стаж. І важливим фактором при призначенні пенсії є атестація робочого місця.

У Мінсоцполітики розповіли, чи буде підвищення пенсій наступного року.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.