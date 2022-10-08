ТОП-5 країн, де найкраще виходити на пенсію — Finance.ua
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ТОП-5 країн, де найкраще виходити на пенсію

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ТОП-5 країн, де найкраще виходити на пенсію
Як в Україні. Зі слів міністра соціальної політики Віталія Музиченка, у 2021 році планувалося кілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, і з 1 жовтня відбудуться перерахунки, пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати.
Так, збільшується мінімальна пенсія за віком для непрацюючих людей, які досягли 65 років, мають повний страховий стаж, а також для інших категорій. Наступний етап цього року передбачений з 1 грудня, коли збільшиться прожитковий мінімум.
В яких країнах накраще виходити на пенсію. Експерти розглянули ситуацію в 44 країнах, надавши їм оцінку згідно з індексом, де найвищий можливий результат100 балів. Про це повідомляє Money Wise, пише u-news.com.ua.
Норвегія. З показником GRI 81% Норвегія повернула собі перше місце після чотирьох років перебування на третьому. Країна покращила свої позиції порівняно з 2021 роком, але все ще нижче за свій показник 87% у 2012-му. Серед іншого, Норвегія виграла від збільшення очікуваної тривалості життя та збільшення витрат на охорону здоров’я.
Швейцарія посідає друге місце з 80%, причому загальний бал знизився з 81% роком раніше. Це сталося через зниження індексу рівності та високого безробіття, хоча країна може похвалитися четвертим за величиною ВВП на душу населення.
Екологічні чинники та індекс щастя у Швейцарії покращили показники цього року. Зайняти другий рядок у рейтингу допомогли також висока очікувана тривалість життя та великі витрати на охорону здоров’я.
Ісландія. Після першого місця минулого року Ісландія продемонструвала падіння до 79%, посівши третє місце у 2022-му. Важливим чинником, що знизив оцінку, було зростання державного боргу. Однак, країна посіла друге місце за рівністю доходів та якістю життя.
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Ірландія. Ірландія втримала своє четверте місце з показником 76% — невелике зниження з 78% у 2021 році. Зниження відбулося через зростання безробіття та нерівності доходів, хоча Ірландія зберегла третій за величиною ВВП на душу населення.
Австралія. Замикаючи п’ятірку лідерів, Австралія набрала 75% 2022 року порівняно з 76% 2021-го. Як і в інших країнах, зниження відбулося в основному через падіння субіндексів фінансового та матеріального благополуччя.
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Зате в Австралії одні з найкращих показників якості повітря та велика очікувана тривалість життя.
Сполучені Штати посіли лише 18-е місце, опустившись до 69% із 71% у 2021 році. Головною причиною стали безробіття та нерівність доходів.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні існує кілька видів пільгових пенсій. Їх призначають зі зниженням пенсійного віку тим, хто має шкідливий стаж. І важливим фактором при призначенні пенсії є атестація робочого місця.
  • У Мінсоцполітики розповіли, чи буде підвищення пенсій наступного року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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