Які пільги є в українців при оформленні пенсій – на що звернути увагу — Finance.ua

Які пільги є в українців при оформленні пенсій – на що звернути увагу Вчора 08:36 — Особисті фінанси

Які пільги є в українців при оформленні пенсій – на що звернути увагу

В Україні існує кілька видів пільгових пенсій. Їх призначають зі зниженням пенсійного віку тим, хто має шкідливий стаж. І важливим фактором при призначенні пенсії є атестація робочого місця.

Щоб визначити право на пільгову пенсію, треба врахувати багато нюансів. Один із них — атестація робочих місць. Про що мають знати працівники шкідливих професій — розповідаємо далі.

Про вимоги до стажу у перехідний період

У багатьох випадках недостатньо просто відпрацювати певну кількість років у шкідливих умовах. Якщо робоче місце не атестовано, то роботу за Списком № 1 або № 2 до пільгового стажу можуть не врахувати.

Нагадаємо, що працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах та інших роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбаченими Списком № 1, мають право на пенсію після досягнення 50 років при стажі роботи:

не менше 25 років у чоловіків, із них не менше 10 років на зазначених роботах;

не менше 20 років у жінок, із них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівники, зайняті на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі Списком № 2, можуть піти на пенсію після досягнення 55 років при стажі роботи:

не менше 30 років у чоловіків, із них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

не менше 25 років у жінок, із них не менше 10 років на зазначених роботах.

Якщо у людини неповний пільговий стаж, але є не менше половини від необхідного, то пенсійний вік також трохи знижується (пропорційно до відпрацьованого часу). Також важливо знати, що до 2015 року загального стажу потрібно менше і зараз продовжує діяти перехідний період. Наприклад, тим, хто збирається вийти на пенсію за Списком № 1 до березня 2023 року, потрібно мати хоча б 24 роки загального стажу чоловікам і 19 років — жінкам. У період з квітня 2023 року по березень 2024 року включно вимагатимуть 24 роки і 6 місяців стажу у чоловіків і 19 з половиною років — у жінок. Далі вже повністю набудуть чинності вимоги, описані вище.

Якщо атестація проводилася не вчасно

Щодо атестації, то для призначення пенсії за Списками № 1 та № 2 її вимагають лише у тому разі, якщо йдеться про періоди роботи з 1 серпня 1992 року. Пільговий стаж, вироблений до цієї дати, зараховується без атестації. У цьому разі ми спираємося на Постанову Кабінету Міністрів № 442 від 1 серпня 1992 року*.

Атестація має проводитися не рідше ніж раз на п’ять років. Якщо її проведено вперше, то її дія поширюється і на п’ять попередніх років. Наприклад, атестацію на підприємстві проведено вперше у 1997 році. Це означає, що конкретна професія вважатиметься атестованою на цьому підприємстві і за період з 1992-го по 1997 рік, і наступні п’ять років.

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Якщо ж, наприклад, першу атестацію було проведено умовно 1 січня 1993 року, а наступну із запізненням — 1 січня 1999 року, один рік (1998-й) випадає і залишається неатестованим. Такий рік до пільгового стажу не зарахують. Зарахують п’ять років з 1993-го по 1997 рік включно, а далі з 1999-го по 2003 рік.

Були випадки, коли людина твердо впевнена у своєму праві на пільгову пенсію, сумлінно відпрацювавши у шкідливих умовах. А потім з’ясовується, що права на пенсію немає, тому що атестація робочих місць на підприємстві не проводилася або не атестовано спеціальну професію.

Кому атестація не потрібна

Контроль за якістю проведення атестації робочих місць покладається на Державну службу України з питань праці. Це особливо важливо в умовах воєнного стану. Зараз багато які підприємства простоюють, і далеко не всі роботодавці сплачують страхові внески за своїх працівників. Через це у людей втрачається стаж як такий. Звичайно, є підприємства, які залишаються на плаву і продовжують працювати. Проте за таких умов, можливо, не всі згадують про своєчасне проведення атестації. Тоді звичайний стаж триватиме, а кілька місяців пільгового можуть випасти.

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Ми розповіли про пенсії за віком на пільгових умовах за роботу за Списками № 1 та № 2. Цей вид пенсії передбачено статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Але є ще такий вид пенсії, як пенсія незалежно від віку, що прописано у статті 14 зазначеного Закону. Вона призначається шахтарям і металургам, зайнятим на найнебезпечніших ділянках роботи, за наявності від 20 до 25 років шкідливого стажу. Є окремий список цих професій, і для призначення такого виду пенсії дані про атестацію робочих місць не потрібні.

Сказане стосується і частини другої статті 14, де йдеться виключно про тих, хто працював під землею: за наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок пенсійний вік знижується на 1 рік за кожен повний рік такої роботи. Це правило дещо відрізняється від того, що прописано у статті 13 (де йдеться про роботу за Списком № 1), і в цьому разі атестація також не потрібна. Тобто шахтар, який відпрацював менше 10 років під землею, але йому відмовляють у призначенні пенсії за статтею 13 через відсутність атестації, може вимагати призначення дострокової пенсії за статтею 14.

Як перевірити свій стаж

Перевірити страховий стаж можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ): portal.pfu.gov.ua. Тільки спочатку потрібно зареєструватися. Це можна зробити двома способами.

Перший — за допомогою реєстраційного коду, який можна отримати у територіальних управліннях ПФУ, написавши відповідну заяву.

Другий — за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Його можна отримати у податковій службі або банківській установі.

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