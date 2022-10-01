Чому не приходить пенсія на картку, та що з цим робити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому не приходить пенсія на картку, та що з цим робити

Особисті фінанси
1637
Чому не приходить пенсія на картку, та що з цим робити
Чому не приходить пенсія на картку, та що з цим робити, freepik.com
Багато людей, які отримують пенсію, останнім часом скаржаться на те, що їм не приходять виплати на картку. Причин може бути багато, але одна з них — це заморозка ваших пенсійних виплат.
Про це пишуть Факти ICTV.

Чому не приходить пенсія на картку

Якщо вам деякий час не надходить пенсія на картку, її могли заморозити. Заморожують пенсію у кількох випадках, але найчастіше тоді, коли ви не знімаєте гроші понад шість місяців.
Читайте також
Також Пенсійний фонд припиняє виплату пенсії у тому випадку, якщо ви вказали недостовірні відомості при оформленні виплат, в інших випадках, передбачених законом, та коли пенсіонер помер.

Коли починають виплачувати пенсійні виплати

Пенсію починають виплачувати за рішенням територіального органу ПФ впродовж 10 днів після того, як з’ясують обставини умов для поновлення виплат.
Щойно у вас припинилися пенсійні виплати, ви повинні повідомити про це органи Пенсійного фонду. Якщо ви влаштувалися на роботу на посаду, яка дає право на виплати за вислугу років, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи на цій посаді.

Як отримати пенсію за минулий час

Якщо ви мали право на виплату пенсії, але не отримували її зі своєї вини, то виплати нараховують, але не більше, ніж за три роки. За рік вам виплатять пенсію відразу, а решту виплачуватимуть щомісяця рівними частинами (сума не перевищуватиме розміру поточної пенсії).
Місце для вашої реклами
Для цього вам необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду.

Чому не приходить пенсія на картку: як відновити пенсійні виплати

  • Спочатку потрібно звернутися до найближчого органу ПФ та подати заяву, написану від руки.
  • З собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код.
  • Після цього працівники Пенсійного фонду перевірять ваші документи та заяву.
  • Пенсійні виплати поновлюються.
Таким чином ви зможете отримати виплати, які вам увесь цей час не надходили (або які ви самі не забирали).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Факти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.