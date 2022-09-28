Уряд вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій — Finance.ua

Уряд вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій Вчора 12:03 — Казна та Політика

Уряд вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.

Про таке рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі

«Внесено зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, щодо включення виконавчих органів сільських, селищних рад до переліку органів, які можуть укладати договори з уповноваженими організаціями на здійснення відповідних соціальних виплат», — йдеться у повідомленні.

Також Мельничук повідомив, що виключено положення щодо виплати пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей через АТ «Укрпошта» поштовим переказом.

Крім того, внесено зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках щодо механізму виплати недоодержаної суми пенсії, що належала пенсіонеру з-поміж осіб, яким пенсію призначено відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якщо пенсія не була зарахована на поточний рахунок в уповноваженому банку у зв’язку зі смертю пенсіонера.

Довідка Finance.ua:

з 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж;

українці, які мають стаж роботи із шкідливими і важкими умовами праці, можуть раніше вийти на пенсію, незалежно від місця останньої роботи. Йдеться про людей, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та Списком № 2, затвердженим Кабміном;

українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, мають можливість оформити пенсію за віком онлайн.

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Укрінформ За матеріалами:

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