У Пенсійному фонді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати у жовтні — Finance.ua

У Пенсійному фонді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати у жовтні Вчора 12:01 — Казна та Політика

У Пенсійному фонді уточнили, кому з пенсіонерів підвищать виплати у жовтні

З 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Підвищення через збільшення мінімальної зарплати

У Пенсійному фонді відмічають, що з 1 жовтня розмір мінімальної пенсії підвищиться у зв’язку із збільшеннями розміру мінімальної заробітної плати з 6500 грн до 6700 гривень. Однак згідно з проєктом державного бюджету, збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн планується з 1 грудня.

За даними ПФУ, з 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у непрацюючих громадян, які досягли віку 65 років і більше та які мають страховий стаж: чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років, становитиме 2 680 гривень (6 700×40%).

Людям, які працюють, у тому числі і тим, які забезпечують себе роботою самостійно і зареєстровані як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи.

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Доплата по 300 гривень для пенсіонерів старше 70 років

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень.

Щомісячна компенсаційна виплата встановлюється незалежно від виду пенсії, закону, згідно якого призначена пенсія, від тривалості страхового стажу та від факту роботи.

Пенсіонерам, які досягнуть 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку.

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Пенсіонерам віком від 80 років щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень було встановлено з 1 квітня 2020 року. Після індексації з 1 березня 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень.

Пенсіонерам віком від 75 років до 80 років та старше компенсаційну доплату у розмірі 400 гривень почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після індексації ця доплата зросла до 456 гривень.

Мінімальна пенсія у 3000 гривень людям з великим страховим стажем

З 1 жовтня 2022 року запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років і старшим, пенсію яким призначено відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які мають страховий стаж: чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років. Мінімальний розмір їх пенсійної виплати не має бути менше 3000 гривень.

Тим, у кого розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

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Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, мінімальна пенсійна виплата буде обчислена в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 000 гривень.

При цьому, у пенсіонерів віком 80+ зі стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб у віці від 70 до 80 років — меншим за 2 500 гривень.

Збільшення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності

З 1 жовтня 2022 року зростуть мінімальні розміри «військових» пенсій по інвалідності. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 гривень до 6532,50 гривень. Для інших — в залежності від групи інвалідності та звання — від 4186 гривень до 5986,50 гривень.

До мінімального розміру пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, доплати і підвищення, передбачені законодавством.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути нижче:

І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. З 01.07.2022 р. — 13 175,50 гривень (2027×650%);

ІІ група — 525% ПМ. З 01.07.2022 р. — 10 641,75 гривень (2027×525%);

ІІІ група — 360 % ПМ. З 01.07.2022 р. — 7297,20 гривень (2027×360%).

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