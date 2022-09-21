Допомогу від ООН отримають 130 тисяч пенсіонерів — Finance.ua

Допомогу від ООН отримають 130 тисяч пенсіонерів Вчора 12:42 — Особисті фінанси

Допомогу від ООН отримають 130 тисяч пенсіонерів

Черговий список осіб для виплати їм грошової допомоги Міністерство соціальної політики передало Агентству ООН у справах біженців.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Цього разу список складається з 130 тисяч людей. Серед них особи з вразливих категорій — це пенсіонери, які не є внутрішньо переміщеними особами, але потребують підтримки.

Як зазначають у відомстві, заяви обирали із зареєстрованих на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій на платформі єДопомога.

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Це вже третій список, переданий до ООН. За попередніми двома грошову допомогу надали 143 338 особам. Загалом же, 2 545 645 українців включили до списків на отримання коштів від міжнародних організацій. 901 052 особи гроші вже отримали.

Хто може отримати кошти? Зареєструватися на отримання допомоги від міжнародних організацій через платформу Зареєструватися на отримання допомоги від міжнародних організацій через платформу єДопомога мають право всі охочі. Проте пріоритет у наданні такої допомоги надають найвразливішим категоріям населення — пенсіонерам, людям з інвалідністю, одиноким батькам, малозабезпеченим сім’ям.

Довідка Finance.ua:

пенсіонери, які залишили заявки на допомогу через платформу єДопомога, найближчим часом отримають 2 220 грн. Виплати надходитимуть впродовж трьох місяців, тобто сумарно можна отримати 6 660 грн;

залишити заявку на допомогу від міжнародних організацій можливо через єДопомогу. Після заповнення заявки, Мінсоцполітики проводить верифікацію ваших даних, використовуючи інформацію з державних реєстрів та бази даних. Після цього інформацію про вас надсилають на розгляд міжнародних організацій.



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