Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися — Finance.ua

Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися Вчора 16:38 — Особисті фінанси

Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися

У середині квітня у Києві Міністерство соціальної політики України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння.

Він спрямований на розширення співробітництва для забезпечення більшого доступу до соціальних послуг та грошової допомоги людей, які через війну стали ВПО.

Хоч грошова допомога вже почала надходити українцям, ще не всі отримали її. Про це пишуть Факти ICTV

Причини затримки виплат від ООН

Насамперед на затримку виплат впливає велика кількість заявок на допомогу. Оскільки допомога від ООН реалізується через різних партнерів УВКБ ООН в Україні, близько пів мільйона українців подали заявки на виплати.

Тому якщо вам ще не надійшли кошти, це означає, що ваша заявка досі у роботі.

Також варто розуміти, що багатоцільова грошова програма від ООН впроваджувалась лише у тих областях, які приймають велику кількість біженців. Це, зокрема, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Івано-Франківська та Полтавська області.

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Якщо ви перебуваєте в інших регіонах України, виплати від ООН вам не передбачені, чекати на них не варто.

Ще однією причиною затримки виплат може бути спосіб, у який ви надсилали заявку на допомогу.

Нагадаємо, що програма багатоцільової грошової допомоги реалізується через партнерів УВКБ ООН в Україні, а саме: БФ Право на захист та громадські організації КримSOS, Регіон Карпат NEEKA, ГО Неємія (Nehemiya). Аби отримати гроші через цю програму, ви мали подати заявку до цих організацій.

Тобто збір даних та реєстрація людей на фінансову допомогу від УВКБ ООН виконується співробітниками та волонтерами цих організацій.

Не варто плутати багатоцільову грошову допомогу з виплатами Продовольчої програми ООН.

Виплата допомоги в межах реалізації цього проєкту здійснювалася додатково, без подання окремого звернення ВПО на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою інших видів допомоги.

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Допомога від Продовольчої програми ООН нараховується автоматично, додаткових заяв писати не треба було.

На ваш контактний номер мобільного телефону має надійти повідомлення від Всесвітньої продовольчої програми ООН з кодом та інформацією про те, як отримати грошовий переказ.

Відповідно, якщо ви зареєстровані як ВПО та не подавали окремих заявок, гроші від Продовольчої програми ООН мають надійти автоматично.

Якщо ж ви розраховуєте на виплати за програмою багатоцільової грошової допомоги, вам необхідно подати заявку.

Що робити, якщо не приходять виплати від ООН

Отож, якщо вам ще не надійшли виплати від Продовольчої програми ООН, необхідно трошки почекати. Після доопрацювання усіх заявок гроші надійдуть усім ВПО.

Варто не забувати, що пріоритетними особами у всіх програмах ООН є люди, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких відбуваються активні бойові дії. Тому, можливо, гроші спочатку надходитимуть їм.

Якщо ж ви вже подали заявку через партнерів УВКБ ООН в Україні, але грошей ще немає, знову зверніться у ці організації. Там вам пояснять причину затримки виплат або ж повідомлять, коли на них варто чекати.

Ще один варіант — надіслати заявку на виплати від ООН через платформу єДопомога. З 31 травня 2022 року там з’явилася можливість подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

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