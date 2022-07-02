ВПО зможуть отримувати соціальні послуги та виплати навіть у разі втрати паспорта — Finance.ua

ВПО зможуть отримувати соціальні послуги та виплати навіть у разі втрати паспорта Вчора 11:02 — Особисті фінанси

ВПО зможуть отримувати соціальні послуги та виплати навіть у разі втрати паспорта

1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати виплати можна без паспорта.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Для цього можливо буде використати документи з додатку «Дія», зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.

Мета постанови:

допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи.

«Державі не слід примушувати людей місяць чи два чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже», — повідомляється на сайті уряду.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада пропонує звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від оплати за проживання та комунальні послуги у місцях їх компактного поселення;

ПриватБанк розпочав виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років;



28 червня Мінсоцполітики спрямувало транш обсягом майже 6,2 мільярда гривень на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

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