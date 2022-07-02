Переселенців в Україні хочуть звільнити від оплати за комуналку та житло: про що йдеться — Finance.ua

Переселенців в Україні хочуть звільнити від оплати за комуналку та житло: про що йдеться Вчора 09:33 — Особисті фінанси

Верховна Рада пропонує звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від оплати за проживання та комунальні послуги у місцях їх компактного поселення.

Про це свідчить картка законопроекту на ВР.

Наразі закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» гарантує ВПО право на безоплатне тимчасове проживання за умови оплати вартості комунальних послуг протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО.

Тобто після закінчення 6 місяців власники майна мають право вимагати плату за проживання у місцях компактного поселення (містечках зі збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо).

Законопроектом пропонується на період дії воєнного стану закріпити:

безкоштовне тимчасове проживання ВПО у місцях їх компактного поселення;

безкоштовне надання житлово-комунальних послуг у місцях компактного поселення;

скасувати обмеження щодо терміну безкоштовного тимчасового проживання ВПО у місцях їх компактного поселення.

Довідка Finance.ua:

у разі порушення закону українців-переселенців можуть позбавити статусу ВПО та виплат від держави;

у разі зміни місця проживання, переїзду до іншої місцевості або регіону заявник звертається по довідку до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання/перебування, а довідка, яка була йому видана раніше, вилучається;

українці, які надали притулок переселенцям (внутрішньо переміщеним особам — ВПО), можуть отримати кошти від Товариства Червоного Хреста України. Розмір компенсації становить 14,77 грн за особу на добу, 450 грн за особу на місяць.

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