Как не потерять статус ВПЛ и выплаты от государства — Finance.ua

Как не потерять статус ВПЛ и выплаты от государства

Сегодня 12:03 — Личные финансы

Как не потерять статус ВПЛ и выплаты от государства

В случае нарушения закона украинцев-переселенцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат от государства.

Согласно закону «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» факт внутреннего перемещения лица подтверждался справкой о постановке на учет ВПЛ.

Как получить справку ВПЛ? Справку переселенца можно получить в центральных и местных органах власти, органах местного самоуправления.

Необходимые документы:

заявление на получение статуса;

удостоверение личности и гражданства Украины;

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, или свидетельство о рождении ребенка.

Статус ВПЛ предоставляет получателю доступ к государственным услугам и выплатам на подконтрольной территории, право на социальную защиту, жилье, образование, пенсионное обеспечение и т.д.

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Информация о предоставлении справки вносится в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Сколько времени действительна справка? В случае изменения места жительства, переезда в другую местность или регион заявитель обращается за справкой в уполномоченный орган по месту фактического проживания/пребывания, а справка, которая была ему выдана ранее, изымается.

Кроме того, можно подать уведомление об изменении фактического места жительства/нахождения в уполномоченный орган через портал «Дія».

В случае потери или порчи справки следует обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении ее дубликата. Дубликат справки выдается бесплатно.

В каких случаях можно лишиться статуса ВПЛ

Даже если человек уже получил статус ВПЛ, его могут его лишить и соответственно отменить выплату финансовой помощи, пишет The Page.

Основания для отмены справки:

заявление переселенца об отказе от нее;

привлечение лица к ответственности за совершение уголовного правонарушения (направленного на изменение или свержение конституционного строя, совершение действий, направленных на нарушение суверенитета и целостности государства);

возвращение человека на место постоянного проживания;

выезд на постоянное место жительства за границу;

предоставление заведомо ложных сведений.

Украинцы могут потерять право на выплаты и статус, если вовремя не сообщат об изменении своего места жительства. По закону у ВПЛ есть 10 дней на то, чтобы проинформировать об изменении своего места жительства со дня прибытия.

В случае добровольного возвращения домой переселенец также обязан уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее, чем за три дня до дня отъезда.

Это можно сделать и через портал государственных услуг «Дія», однако если факт возвращения домой умолчать, вы совершите нарушения, и выплаты придется вернуть.

Ответственность ВПЛ перед законом

В ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» отмечено, что лица, виновные в нарушении закона, несут ответственность. Это может быть как материальная, уголовная, так и административная ответственность.

Кроме того, в случае выявления предоставления внутренне перемещенным лицом явно ложных сведений ВПЛ должен возместить фактические расходы, понесенные государственным и местным бюджетами.

Список регионов, жители которых могут претендовать на пособие в июне

По данным МинВОТ, в июне финансовую помощь (2000 грн на взрослого человека, 3000 грн на ребенка и человека с инвалидностью) получат переселенцы из громад, вошедших в обновленный список ведомства, который каждый месяц согласовывается с Минобороны.

В новом перечне 8 областей:

Днепропетровская (7 громад);

Донецкая (66 громад);

Запорожская (64 громады);

Луганская (37 громад);

Николаевская (23 громады);

Харьковская (51 громада);

Херсонская (49 громад);

Сумская (13 громад).

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