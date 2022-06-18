Как не потерять статус ВПЛ и выплаты от государства — Finance.ua
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Как не потерять статус ВПЛ и выплаты от государства

Сегодня 12:03Личные финансы
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Как не потерять статус ВПЛ и выплаты от государстваКак не потерять статус ВПЛ и выплаты от государства
В случае нарушения закона украинцев-переселенцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат от государства.
Согласно закону «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» факт внутреннего перемещения лица подтверждался справкой о постановке на учет ВПЛ.
Как получить справку ВПЛ? Справку переселенца можно получить в центральных и местных органах власти, органах местного самоуправления.
Необходимые документы:
  • заявление на получение статуса;
  • удостоверение личности и гражданства Украины;
  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, или свидетельство о рождении ребенка.
Статус ВПЛ предоставляет получателю доступ к государственным услугам и выплатам на подконтрольной территории, право на социальную защиту, жилье, образование, пенсионное обеспечение и т.д.
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Информация о предоставлении справки вносится в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.
Сколько времени действительна справка? В случае изменения места жительства, переезда в другую местность или регион заявитель обращается за справкой в уполномоченный орган по месту фактического проживания/пребывания, а справка, которая была ему выдана ранее, изымается.
Кроме того, можно подать уведомление об изменении фактического места жительства/нахождения в уполномоченный орган через портал «Дія».
В случае потери или порчи справки следует обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении ее дубликата. Дубликат справки выдается бесплатно.

В каких случаях можно лишиться статуса ВПЛ

Даже если человек уже получил статус ВПЛ, его могут его лишить и соответственно отменить выплату финансовой помощи, пишет The Page.
Основания для отмены справки:
  • заявление переселенца об отказе от нее;
  • привлечение лица к ответственности за совершение уголовного правонарушения (направленного на изменение или свержение конституционного строя, совершение действий, направленных на нарушение суверенитета и целостности государства);
  • возвращение человека на место постоянного проживания;
  • выезд на постоянное место жительства за границу;
  • предоставление заведомо ложных сведений.

Пособие для ВПЛ: суммы и процедура получения

Украинцы могут потерять право на выплаты и статус, если вовремя не сообщат об изменении своего места жительства. По закону у ВПЛ есть 10 дней на то, чтобы проинформировать об изменении своего места жительства со дня прибытия.
В случае добровольного возвращения домой переселенец также обязан уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее, чем за три дня до дня отъезда.
Это можно сделать и через портал государственных услуг «Дія», однако если факт возвращения домой умолчать, вы совершите нарушения, и выплаты придется вернуть.

Ответственность ВПЛ перед законом

В ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» отмечено, что лица, виновные в нарушении закона, несут ответственность. Это может быть как материальная, уголовная, так и административная ответственность.
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Кроме того, в случае выявления предоставления внутренне перемещенным лицом явно ложных сведений ВПЛ должен возместить фактические расходы, понесенные государственным и местным бюджетами.

Список регионов, жители которых могут претендовать на пособие в июне

По данным МинВОТ, в июне финансовую помощь (2000 грн на взрослого человека, 3000 грн на ребенка и человека с инвалидностью) получат переселенцы из громад, вошедших в обновленный список ведомства, который каждый месяц согласовывается с Минобороны.
В новом перечне 8 областей:
  • Днепропетровская (7 громад);
  • Донецкая (66 громад);
  • Запорожская (64 громады);
  • Луганская (37 громад);
  • Николаевская (23 громады);
  • Харьковская (51 громада);
  • Херсонская (49 громад);
  • Сумская (13 громад).
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: The page
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