Почему не приходят деньги ВПЛ — причины задержки выплат

Сегодня 08:02 — Личные финансы

Почему не приходят деньги ВПЛ — причины задержки выплат

Все социальные выплаты внутренне перемещенным лицам, которые еще не пришли, сейчас обрабатываются и поступят в течение мая.

Об этом в интервью украинским журналистам рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, сейчас основные темы обращений — это получение пенсий и социальных пособий на оккупированной части Украины или после перемещения.

Она пояснила, что для получения помощи граждане могут обратиться в управления соцзащиты по месту жительства или временного пребывания или в ЦПАУ. Также благодаря введению Единой информационной системы социальной сферы и сотрудничеству Минсоцполитики с Министерством цифровой трансформации часть пособий можно оформить дистанционно, в частности через портал или мобильное приложение «Дія».

По ее словам, внутренне перемещенные лица могут получить 35 видов социальной помощи, которые предусмотрены законодательством.

«Это также помощь на проживание внутриперемещенным лицам, переместившимся с мест активных боевых действий, оккупированных населенных пунктов или имеющим разрушенное жилье. Она предоставляется в размере 3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей, и 2 тыс. грн — для всех других лиц», — сказала она.

Министр Лазебная подчеркнула, что полученная помощь на проживание не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

Почему задерживают выплаты

По словам Лазебной, из-за большого количества перемещенных людей были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц.

«Мы расширили каналы для регистрации: подключили общины и ЦПАУ, а с 19 апреля появилась возможность зарегистрироваться через „Дію“. Эти меры уменьшили очереди. Около 500 тыс. заявок поступило через „Дію“. Часть из них сейчас дообрабатываются. Еще не все заявления поступили к нам из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие — медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы», — сказала она.

Глава Минсоцполитики призвала всех, кто подал заявки, не волноваться, ведь по заявлениям, поданным до конца апреля, Министерство выплачивает пособие за март и апрель.

«Поэтому в мае продолжается выплата пособия на проживание за эти месяцы», — пояснила она.

По ее данным, на 11 мая уже более 1 млн внутренних переселенцев получили более 5,8 млрд грн финансовой помощи.

Помощь на оккупированной территории

В то же время людям, оказавшимся во временной оккупации, продолжают начислять и финансировать все полагающиеся им социальные пособия, льготы, субсидии в полном объеме, заверила глава ведомства.

«Это было непростой задачей. На временно оккупированных территориях органы соцзащиты не работают, соответственно, не могут начислить пособия, льготы и субсидии. Поэтому мы это взяли на себя и осуществляем начисления и выплаты людям из этих регионов централизованно. Далее перечисляем средства Ощадбанку, который стал операционным центром, а он — людям», — сказала Лазебная.

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Она добавила, что для пенсионеров, получавших пенсии по месту жительства и оставшихся на территориях, которые временно оккупированы, окружены, где идут активные боевые действия, из-за чего Укрпочта не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии зачисляется на счета, которые им открыты в Ощадбанке.

«Средства со счета человек может безотлагательно получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета», — заверила глава Минсоцполитики.

В то же время, если человек не может добраться до отделения банка, то вся сумма пенсии будет сохранена и сразу после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку всю неполученную сумму по месту жительства.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания через Ощадбанк или другой уполномоченный банк, который он сам выберет.

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