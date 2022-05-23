Что будет с пенсиями тех украинцев, которые не смогли получить выплаты — Finance.ua

Что будет с пенсиями тех украинцев, которые не смогли получить выплаты

Сегодня 14:02 — Личные финансы

В Украине по закону возможно приостановление пенсионных выплат в случае, если пенсионер не получает деньги в течение полугода.

Об этом пишет издание «На пенсии».

Однако это возможно только по решению Пенсионного фонда, в большинстве случаев украинцам продолжат начислять выплаты, однако спустя полгода изменится процедура получения средств.

В течение первых полугода, когда украинец не получает пенсию, он может получить полный размер выплаты, обратившись с заявлением.

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«Даже если пройдет больше года, но не более трех лет, в течение которых пенсионер не смог получить пенсию, он все равно может обратиться в органы Фонда за своими деньгами. Единственное, несколько меняется процедура: сначала гражданин получит задолженность за год, а затем остальные средства будут возвращаться ежемесячно с выплатой текущей пенсии», — отмечает издание.

Это же правило распространяется и на украинцев, которые выехали за границу — когда они вернутся в Украину, им нужно будет обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

в Минсоцполитики рассказали, как получить пенсию там, где ведутся бои. Для пенсионеров, получавших пенсии по месту жительства и оставшихся на территориях, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии засчитывается на счета, открытые ими в Ощадбанке;

по расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тысячи гривен. По ссылке рассказали, когда и кому следует ожидать увеличения выплат.



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