Что будет с пенсиями тех украинцев, которые не смогли получить выплаты — Finance.ua
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Что будет с пенсиями тех украинцев, которые не смогли получить выплаты

Сегодня 14:02Личные финансы
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В Украине по закону возможно приостановление пенсионных выплат в случае, если пенсионер не получает деньги в течение полугода.
Об этом пишет издание «На пенсии».
Однако это возможно только по решению Пенсионного фонда, в большинстве случаев украинцам продолжат начислять выплаты, однако спустя полгода изменится процедура получения средств.
В течение первых полугода, когда украинец не получает пенсию, он может получить полный размер выплаты, обратившись с заявлением.
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«Даже если пройдет больше года, но не более трех лет, в течение которых пенсионер не смог получить пенсию, он все равно может обратиться в органы Фонда за своими деньгами. Единственное, несколько меняется процедура: сначала гражданин получит задолженность за год, а затем остальные средства будут возвращаться ежемесячно с выплатой текущей пенсии», — отмечает издание.
Это же правило распространяется и на украинцев, которые выехали за границу — когда они вернутся в Украину, им нужно будет обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

  • в Минсоцполитики рассказали, как получить пенсию там, где ведутся бои. Для пенсионеров, получавших пенсии по месту жительства и оставшихся на территориях, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии засчитывается на счета, открытые ими в Ощадбанке;
  • по расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тысячи гривен. По ссылке рассказали, когда и кому следует ожидать увеличения выплат.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам: Обозреватель
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