Что будет с пенсиями тех украинцев, которые не смогли получить выплаты — Finance.ua

«Даже если пройдет больше года, но не более трех лет, в течение которых пенсионер не смог получить пенсию, он все равно может обратиться в органы Фонда за своими деньгами. Единственное, несколько меняется процедура: сначала гражданин получит задолженность за год, а затем остальные средства будут возвращаться ежемесячно с выплатой текущей пенсии», — отмечает издание.
Это же правило распространяется и на украинцев, которые выехали за границу — когда они вернутся в Украину, им нужно будет обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.
Справка Finance.ua:
в Минсоцполитики рассказали, как получить пенсию там, где ведутся бои. Для пенсионеров, получавших пенсии по месту жительства и оставшихся на территориях, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии засчитывается на счета, открытые ими в Ощадбанке;