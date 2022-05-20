Перерасчет выплат: когда и на сколько повысят минимальные пенсии — Finance.ua

Перерасчет выплат: когда и на сколько повысят минимальные пенсии

Сегодня 14:03 — Личные финансы

По расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тысячи гривен. Рассказываем, когда и кому следует ожидать увеличения выплат.

Когда будут повышать пенсии

В июле минимальная пенсия украинцев возрастет до 2 тысяч 27 гривен, а максимальная — до 20 тысяч 270 гривен. Также возрастет размер пенсионных надбавок, привязанных к прожиточному минимуму.

Следующее повышение пенсий ожидается в октябре: минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 70 лет при наличии полного стажа (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин) составит 3 тысячи гривен.

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Минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин) составит 2 тысячи 680 грн.

Во втором месяце осени для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена доплата к пенсии в размере 300 грн. Она будет ежемесячной. Ее будут получать 1,7 млн украинцев.

Последний в 2022 году этап повышения ожидается в декабре — минимальная пенсия возрастет до 2 тысяч 93 гривен, максимальная — до 20 тысяч 930 гривен. Размер пенсионных надбавок также увеличится из-за повышения прожиточного минимума.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин) будет установлена минимальная пенсия в размере 2,5 тысячи грн.

Справка Finance.ua:

жителям оккупированной территории пенсия по возрасту назначается так же, как и жителям территории свободной Украины. Правда, будущие пенсионеры из этих населённых пунктов несколько ограничены в способах подачи документов. Как оформить пенсию по возрасту людям на оккупированных территориях — рассказали в ПФУ;



для пенсионеров, которые получали пенсии по месту жительства и остались на территориях, где идут активные боевые действия, вся сумма пенсии засчитывается на счета, открытые им в Ощадбанке.

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