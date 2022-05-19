В Украине хотят ужесточить проверку пенсионеров и получателей соцвыплат: как верифицируют — Finance.ua

Министерство финансов Украины в очередной раз анонсировало проверку всех получателей соцвыплат. Верификацией чиновники занимаются уже не первый год, несмотря на это, количество нарушителей только растет. В ситуации, когда выбор стоит между тем, чтобы «почистить» списки или урезать размер пенсий, этот вопрос приобрел особую актуальность.
Для того, чтобы сэкономить бюджетные средства планируют ужесточить процедуру проверки пенсионеров и получателей соцвыплат. Те, кто использовал поддельные документы, скрывал доходы и т.п, лишатся денег.
Механизм для верификации уже существует, его нужно всего лишь правильно использовать. Согласно закону, украинцы должны проходить три этапа проверки
во время обращения за помощью;
во время получения помощи;
после получения помощи.
Но пока в правительстве не создали эффективный механизм обмена информацией, найти нарушителей будет практически невозможно.
о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;
реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;
о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезд;
таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;
выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;
об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или о признаках наличия дохода, полученного физическим лицом от ведения предпринимательской или ведения независимой профессиональной деятельности.
Выплату могут либо просто прекратить, либо заставить вернуть в бюджет. Все зависит от конкретного закона или постановления, согласно которому выделяют средства. Например, незаконно полученную субсидию придется вернуть назад.
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