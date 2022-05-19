В Украине хотят ужесточить проверку пенсионеров и получателей соцвыплат: как верифицируют — Finance.ua

В Украине хотят ужесточить проверку пенсионеров и получателей соцвыплат: как верифицируют

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Министерство финансов Украины в очередной раз анонсировало проверку всех получателей соцвыплат. Верификацией чиновники занимаются уже не первый год, несмотря на это, количество нарушителей только растет. В ситуации, когда выбор стоит между тем, чтобы «почистить» списки или урезать размер пенсий, этот вопрос приобрел особую актуальность.

Об этом говорится в материале obozrevatel

Для того, чтобы сэкономить бюджетные средства планируют ужесточить процедуру проверки пенсионеров и получателей соцвыплат. Те, кто использовал поддельные документы, скрывал доходы и т.п, лишатся денег.

Механизм для верификации уже существует, его нужно всего лишь правильно использовать. Согласно закону, украинцы должны проходить три этапа проверки

во время обращения за помощью;

во время получения помощи;

после получения помощи.

Но пока в правительстве не создали эффективный механизм обмена информацией, найти нарушителей будет практически невозможно.

Какую информацию могут получить:

о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;

о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезд;

таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или о признаках наличия дохода, полученного физическим лицом от ведения предпринимательской или ведения независимой профессиональной деятельности.

Выплату могут либо просто прекратить, либо заставить вернуть в бюджет. Все зависит от конкретного закона или постановления, согласно которому выделяют средства. Например, незаконно полученную субсидию придется вернуть назад.

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