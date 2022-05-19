Узнать размер будущей пенсии: инструкция, как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор» — Finance.ua
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Узнать размер будущей пенсии: инструкция, как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор»

Сегодня 09:02Личные финансы
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Узнать размер будущей пенсии: инструкция, как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор»Узнать размер будущей пенсии: инструкция, как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор», freepik.com
«Пенсионный калькулятор» — это эффективный и полезный сервис, которым можно воспользоваться в онлайн-режиме и в несколько кликов узнать размер будущей пенсии.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
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Как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор»:
  • зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • выбрать алгоритм расчета пенсии — как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
  • актуализировать данные о трудовой деятельности — дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка;
  • выполнить расчет пенсии, нажав кнопку «Сохранить и рассчитать»;
  • посмотреть данные размера будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, как и протокол расчета.
Инфографика: Пенсионный фонд Инфографика: Пенсионный фонд
Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Их можно посмотреть в любое время.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины расширил перечень услуг, предоставляемых украинцам в электронном виде;
  • если пенсионеру пришлось уехать с постоянного места жительства, а он (она) получал пенсию на почте, то нужно переадресовать выплату, а затем для удобства перевести ее на карточный счет;
  • с момента внедрения электронного сервиса «Автоматическое назначение пенсии» с июля 2020 г. обработано 549,6 тыс. анкет-заявлений на автоматическое назначение пенсии, поданных до 10 июля 2021 года.

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По материалам: Finance.ua
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