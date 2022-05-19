Узнать размер будущей пенсии: инструкция, как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор» — Finance.ua

Узнать размер будущей пенсии: инструкция, как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор»

Сегодня 09:02 — Личные финансы

Узнать размер будущей пенсии: инструкция, как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор», freepik.com

«Пенсионный калькулятор» — это эффективный и полезный сервис, которым можно воспользоваться в онлайн-режиме и в несколько кликов узнать размер будущей пенсии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Как воспользоваться сервисом «Пенсионный калькулятор»:

зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) с помощью квалифицированной электронной подписи;

выбрать алгоритм расчета пенсии — как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные о трудовой деятельности — дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка;

выполнить расчет пенсии, нажав кнопку «Сохранить и рассчитать»;

посмотреть данные размера будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, как и протокол расчета.

Инфографика: Пенсионный фонд

Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Их можно посмотреть в любое время.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины расширил перечень услуг, предоставляемых украинцам в электронном виде;

если пенсионеру пришлось уехать с постоянного места жительства, а он (она) получал пенсию на почте, то нужно переадресовать выплату, а затем для удобства перевести ее на карточный счет;



с момента внедрения электронного сервиса «Автоматическое назначение пенсии» с июля 2020 г. обработано 549,6 тыс. анкет-заявлений на автоматическое назначение пенсии, поданных до 10 июля 2021 года.

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