Що робити, якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він отримував пенсію на пошті — Finance.ua
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Що робити, якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він отримував пенсію на пошті

Вчора 19:00Особисті фінанси
1788
Що робити, якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він отримував пенсію на пошті
Якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він (вона) отримували пенсію на пошті. Пенсійний кур’єр пояснив, як отримати виплату.
Потрібно переадресувати виплату, а потім для зручності перевести її на картковий рахунок.
Для цього потрібно:
  • Зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0-800-300545 , і дочекавшись оператора, повідомити паспортні данні, контактний телефон, стару та нову адресу проживання для переадресації виплати.
  • Щоб перевести пенсійну виплату з пошти на банк потрібно у банківському відділенні (уповноваженому на виплати пенсій) відкрити картковий рахунок для пенсійних виплат.
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Не забудьте взяти у банку Заяву про виплату пенсії або грошової допомоги.
Зверніться до відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду, де ви територіально перебуваєте. Фахівці установи внесуть зміни у форму отримання пенсії. Для цього потрібно мати:
  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • вище вказану заяву із банку.

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За матеріалами: Finance.UA
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