Що робити, якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він отримував пенсію на пошті — Finance.ua

Що робити, якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він отримував пенсію на пошті
Якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він (вона) отримували пенсію на пошті. Пенсійний кур’єр пояснив, як отримати виплату.
Потрібно переадресувати виплату, а потім для зручності перевести її на картковий рахунок.
Для цього потрібно:
- Зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0-800-300545 , і дочекавшись оператора, повідомити паспортні данні, контактний телефон, стару та нову адресу проживання для переадресації виплати.
- Щоб перевести пенсійну виплату з пошти на банк потрібно у банківському відділенні (уповноваженому на виплати пенсій) відкрити картковий рахунок для пенсійних виплат.
Не забудьте взяти у банку Заяву про виплату пенсії або грошової допомоги.
Зверніться до відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду, де ви територіально перебуваєте. Фахівці установи внесуть зміни у форму отримання пенсії. Для цього потрібно мати:
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- вище вказану заяву із банку.