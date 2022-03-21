Чи може родич без нотаріального доручення перевести пенсійну виплату на картковий рахунок — Finance.ua
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Чи може родич без нотаріального доручення перевести пенсійну виплату на картковий рахунок

Вчора 08:34Особисті фінанси
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Чи може родич без нотаріального доручення перевести пенсійну виплату на картковий рахунок
Переведення пенсійних виплат на картковий рахунок родичами без нотаріального доручення. Чи можливо — на таке питання відповіли в Пенсійному кур’єрі. Відповідь: ні, не можна.
Пенсіонер самостійно обирає спосіб виплати своєї пенсії, — шляхом зарахування на рахунок в банку, або через АТ «Укрпошта».
Для зміни способу виплати з пошти на банк необхідно відкрити банківський рахунок та подати відповідну заяву до сервісного центру Пенсійного фонду (де ви територіально перебуваєте).
Заяву також можна подати особисто або через уповноважений банк.
Такий порядок передбачено законодавством з метою захисту прав пенсіонера.
Також нагадаємо, за підсумками лютого в Україні зафіксували перевиконання бюджетних надходжень.
Пенсії платять вчасно і в повному обсязі, попри воєнний стан. Провели індексацію пенсій. Станом на 17 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів. А «Укрпошта» доставила вже 73,72 % профінансованої суми.

Довідка Finance.ua:

  • Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо виїхав на постійне проживання.

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

За матеріалами: Finance.UA
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