Пенсії за березень через банки вже отримали майже 100% одержувачів — Finance.ua

Пенсії за березень через банки вже отримали майже 100% одержувачів

Вчора 19:05 — Особисті фінанси

Пенсії за березень через банки вже отримали майже 100% одержувачів

Станом на 17 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99% одержувачів пенсій. За даними «Укрпошти», в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 73,72% профінансованої суми.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Так, за даними ПФУ:

банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів пенсій,

за повідомленням АТ «Укрпошта» в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 73,72 % профінансованої суми.

Всього на виплату пенсій березня Пенсійний фонд України спрямував 47,1 млрд грн, в т. ч 10,6 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 36,5 млрд грн — через уповноважені банки.

Для 56,4 тис. пенсіонерів термін виплати пенсій по інвалідності продовжено до закінчення терміну дії карантинних заходів. Пенсії таким одержувачам будуть виплачуватись в квітні та травні і у разі пропуску особами з інвалідністю строку повторного огляду медико-соціальної експертизи.

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