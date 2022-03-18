Пенсії за березень через банки вже отримали майже 100% одержувачів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Пенсії за березень через банки вже отримали майже 100% одержувачів

Вчора 19:05Особисті фінанси
431
Пенсії за березень через банки вже отримали майже 100% одержувачівПенсії за березень через банки вже отримали майже 100% одержувачів
Станом на 17 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99% одержувачів пенсій. За даними «Укрпошти», в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 73,72% профінансованої суми.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Так, за даними ПФУ:
  • банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів пенсій,
  • за повідомленням АТ «Укрпошта» в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 73,72 % профінансованої суми.
Всього на виплату пенсій березня Пенсійний фонд України спрямував 47,1 млрд грн, в т. ч 10,6 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 36,5 млрд грн — через уповноважені банки.
Для 56,4 тис. пенсіонерів термін виплати пенсій по інвалідності продовжено до закінчення терміну дії карантинних заходів. Пенсії таким одержувачам будуть виплачуватись в квітні та травні і у разі пропуску особами з інвалідністю строку повторного огляду медико-соціальної експертизи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.