Пенсії за березень через банки вже отримали майже 100% одержувачів — Finance.ua

банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів пенсій,
за повідомленням АТ «Укрпошта» в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 73,72 % профінансованої суми.
Всього на виплату пенсій березня Пенсійний фонд України спрямував 47,1 млрд грн, в т. ч 10,6 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 36,5 млрд грн — через уповноважені банки.
Для 56,4 тис. пенсіонерів термін виплати пенсій по інвалідності продовжено до закінчення терміну дії карантинних заходів. Пенсії таким одержувачам будуть виплачуватись в квітні та травні і у разі пропуску особами з інвалідністю строку повторного огляду медико-соціальної експертизи.