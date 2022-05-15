Скільки українців скористувалися автоматичним призначенням пенсії — Finance.ua

Крім того, з дати набрання чинності 10 червня 2021 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» автоматично призначено 44,1 тис. пенсій.
Інфографіка: ПФУ
Довідка Finance.ua:
в Україні станом на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії становить 4370,45 гривень;
раніше Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства»;
Пенсійний фонд України розповів, як перенести дані з паперової трудової книжки на веб-портал електронних послуг ПФУ, щоб у майбутньому пенсія нараховувалася автоматично.