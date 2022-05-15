Скільки українців скористувалися автоматичним призначенням пенсії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців скористувалися автоматичним призначенням пенсії

Вчора 15:36Особисті фінанси
648
Скільки українців скористувалися автоматичним призначенням пенсіїСкільки українців скористувалися автоматичним призначенням пенсії, freepik.com
З моменту впровадження електронного сервісу «Автоматичне призначення пенсії» з липня 2020 року опрацьовано 549,6 тис. анкет-заяв на автоматичне призначення пенсії, поданих до 10 липня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду у Facebook.
Як зазначається, за анкетами-заявами призначено при досягненні пенсійного віку 76,6 тис. пенсій.
Читайте також
Крім того, з дати набрання чинності 10 червня 2021 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» автоматично призначено 44,1 тис. пенсій.
Інфографіка: ПФУ Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

  • в Україні станом на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії становить 4370,45 гривень;
  • раніше Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства»;
  • Пенсійний фонд України розповів, як перенести дані з паперової трудової книжки на веб-портал електронних послуг ПФУ, щоб у майбутньому пенсія нараховувалася автоматично.

Заповіт в умовах воєнного стану

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.