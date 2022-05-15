Скільки українців скористувалися автоматичним призначенням пенсії — Finance.ua

Скільки українців скористувалися автоматичним призначенням пенсії

Вчора 15:36 — Особисті фінанси

Скільки українців скористувалися автоматичним призначенням пенсії, freepik.com

З моменту впровадження електронного сервісу «Автоматичне призначення пенсії» з липня 2020 року опрацьовано 549,6 тис. анкет-заяв на автоматичне призначення пенсії, поданих до 10 липня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду у Facebook.

Як зазначається, за анкетами-заявами призначено при досягненні пенсійного віку 76,6 тис. пенсій.

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Крім того, з дати набрання чинності 10 червня 2021 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» автоматично призначено 44,1 тис. пенсій.

Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

в Україні станом на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії становить 4370,45 гривень;

раніше Президент України підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства»;

Пенсійний фонд України розповів, як перенести дані з паперової трудової книжки на веб-портал електронних послуг ПФУ, щоб у майбутньому пенсія нараховувалася автоматично.

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