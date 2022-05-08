У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження) — Finance.ua

У яких країнах можна прожити на пенсію (дослідження)

Вчора 17:01 — Особисті фінанси

Аналітики Picodi.com розглянули пенсійні виплати в 44 країнах світу і перевірили, чи вистачає цих грошей на підтримку мінімально комфортного рівня життя.

Експерти вивчили державні пенсії першого рівня (так звана солідарна система), тобто регулярні щомісячні виплати для людей пенсійного віку.

У ряді країн пенсія не підлягає ні податковим, ні соціальним відрахуванням. В інших же пенсія прирівнюється до доходу, з якого слід віднімати прибутковий податок. Є також країни, в яких з пенсії стягуються страхові відрахування на державне медичне обслуговування. Щоб рейтинг був інформативним, фахівці порівнювали суми нетто, тобто ті гроші, які пенсіонер реально отримує на свій рахунок або на руки.

Що показало дослідження?

Серед 44 розглянутих країн найвищу пенсію отримують жителі Норвегії — $2 017 в місяць згідно з останніми офіційними даними. Високими пенсійними виплатами відрізняються також Швейцарія ($1 913) і США ($1 663).

Україні згідно з останніми згідно з останніми офіційними даними пенсію за віком отримують понад 8 млн осіб, а середня пенсійна виплата становить ₴3 539 або $123 (44-е місце рейтингу).

Також низькі виплати отримують пенсіонери в Албанії ($144) і Молдові ($143).

Зазначається, що ці цифри відносяться лише до першого рівня пенсійної системи. Другий рівень (обов’язкова накопичувальна система) ще не введений в Україні, а третій рівень (добровільно-накопичувальна пенсійна система) не є обов’язковим. Як правило, гроші, накопичені завдяки цим системам, пенсіонер може виводити одноразово після досягнення пенсійного віку або поступово. Тому включення таких накопичень в дослідження є неможливим.

Продуктовий кошик пенсіонера

Для даного дослідження сформували умовний продовольчий кошик і зіставили вартість продуктів із середньою пенсією за віком. У кошик потрапили: хліб, молоко, йогурт, яйця, рис, сир, м’ясо, риба, фрукти і овочі. Цей список сформовано на основі рекомендацій ВОЗ та місцевих міністерств охорони здоров’я щодо харчування літніх людей:

хліб (12 буханок по 500 гр) — ₴200;

рис (3 кг) — ₴98;

яйця (20 шт.) — ₴81;

молоко (12 літрів) — ₴340;

йогурт (5 літрів) — ₴385;

сир (1,5 кг) — ₴311;

м’ясо (3 кг) — ₴322;

риба (3 кг) — ₴630;

фрукти (9 кг) — ₴255;

овочі (15 кг) — ₴383.

Де можна прожити на пенсію

У кожної людини свої харчові звички, які залежать і від країни проживання, і від сім’ї. Проте фахівці вирішили порівняти вартість одних і тих же продуктів в різних країнах і перевірити, який відсоток від офіційної середньої пенсійної виплати піде на покриття базового продуктового кошика.

Найвигідніше співвідношення цін на продукти до пенсії є в Норвегії, Австрії та Франції. У цих країнах вартість базового продуктового кошика становить 13,4%, 13,7% і 14,3% від середньої пенсії за віком.

В даному рейтингу Україна, білорусь і Албанія займають останні місця. Пенсіонери цих країн витрачають на базовий продуктовий набір 84,9%, 76,7% і 72,8% від пенсійних виплат відповідно.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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