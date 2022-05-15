ПФУ объяснил, как получить пенсию, если закончился срок действия карты — Finance.ua

ПФУ объяснил, как получить пенсию, если закончился срок действия карты

Сегодня 13:00 — Личные финансы

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что делать, если истек срок действия карты, и можно ли перечислять пенсию на другую карту.

Об этом сообщает ПФУ в ответ на вопрос на странице в Фейсбук.

Пример. Так, женщина поинтересовалась, что делать, если у нее истек срок действия карты, а получить новую она не может, ведь находится за пределами Украины.

«Истек срок действия карты. Получить новую не могу, нахожусь за пределами Украины. Но есть действующая карта Монобанка. Можно ли перечислять пенсию на карту? Все реквизиты есть», — написала она.

В ответ на это в ПФУ разъяснили, что средства будут скапливаться на ее счету. По возвращению в Украину их можно будет получить.

Кроме того, в Пенсионном фонде посоветовали ознакомиться с перечнем уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, по ссылке: https://mof.gov.ua/.../upovnovazheni-banki-shhodo

Справка Finance.ua:

Напомним, в Украине запустили автоматическое начисление пенсий.

Что необходимо для назначения пенсии:

авторизируйтесь на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

заполните анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

прикрепите сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);

подпишите анкету-заявление КЭП;

отправьте анкету-заявление в орган Фонда

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.