У Пенсійному фонді розповіли, чи можна оформити пенсію жителю окупованої території — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Пенсійному фонді розповіли, чи можна оформити пенсію жителю окупованої території

Вчора 20:00Особисті фінанси
525
Жителям окупованої території пенсія за віком призначається так само, як і мешканцям території вільної України. Щоправда, майбутні пенсіонери з цих населених пунктів дещо обмежені у способах подання документів.
Про це розповіли у Facebook-акаунті Пенсійного фонду України, відповідаючи на це запитання.
«Підкажіть, як оформити пенсію за віком людям на окупованих територіях? Це єдине джерело прибутку у людей. Виїхати з території можливості не мають», — запитала ПФУ одна з громадянок, у якої родичі пенсійного віку живуть на окупованій території.
У Пенсійному фонді відповіли, що пенсія за віком оформляється громадянам автоматично. Але для цього у ПФУ мають бути всі дані про стаж роботи майбутнього пенсіонера. Усі дані з 2004 року є в електронному реєстрі застрахованих осіб (РЗО). А ось відомості про страховий стаж, отриманий до 2004 року, переважно лише у паперовому вигляді. Вони мають бути оцифровані та занесені до особистої пенсійної справи майбутнього пенсіонера. Проте роботодавець досі міг цього зробити. Відтак у такому разі майбутній пенсіонер буде змушений зробити це сам.
Місце для вашої реклами
«Якщо стажу у РЗО недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України», — пишуть у відповіді ПФУ.
Там також надали список документів, які потрібно подати в електронному вигляді, завіривши їх електронним підписом. Про те, де і як можна придбати КЕП (кваліфікований електронний підпис), можна дізнатися на порталі Пенсійного фонду. Ця процедура, до речі, триває кілька секунд.

Як отримати пенсію та грошові виплати на Укрпошті під час воєнного стану

До заяви про призначення пенсії треба додати скан-копії наступних документів:
  • паспорта;
  • ідентифікаційного коду;
  • документів про страховий стаж (трудової книжки, диплома про очне навчання, військовий квиток та ін.);
  • довідки про заробітну плату за 60 місяців поспіль. Такі 60 місяців безперервного стажу обираються у період до 30.06.2000 року. Цю довідку подавати не обов’язково, а лише за бажанням працівника, якщо він вважає, що в той період часу у нього була дуже висока зарплата, яка може позитивно вплинути на нарахування йому пенсії;
  • реквізитів банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк). Ці реквізити у формі довідки слід взяти в самому банку й потім відсканувати її, щоб додати до заяви на пенсію.
  • фотографію для пенсійного посвідчення
Читайте також
При цьому в трудовій книжці потрібно відсканувати всі заповнені сторінки, а також можливі довідки про виправлення, якщо вони були. Щоб відсканувати документи, зовсім не обов’язково бігати містом у пошуках сканера. Достатньо зробити якісні фото потрібних документів смартфоном при нормальному денному освітленні. Тоді якість фото буде нормальна, і їх можна буде відправляти. З подачею документів краще не зволікати.
Якщо заяву про призначення пенсії буде подано протягом трьох місяців з дати досягнення пенсійного віку, то вам призначать виплати з дати вашого 60-річчя. Якщо подати заяву після трьох місяців, то пенсію призначать тільки з дати подачі заяви.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.