У Пенсійному фонді розповіли, чи можна оформити пенсію жителю окупованої території — Finance.ua

У Пенсійному фонді розповіли, чи можна оформити пенсію жителю окупованої території

Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Жителям окупованої території пенсія за віком призначається так само, як і мешканцям території вільної України. Щоправда, майбутні пенсіонери з цих населених пунктів дещо обмежені у способах подання документів.

Про це розповіли у Facebook-акаунті Пенсійного фонду України, відповідаючи на це запитання.

«Підкажіть, як оформити пенсію за віком людям на окупованих територіях? Це єдине джерело прибутку у людей. Виїхати з території можливості не мають», — запитала ПФУ одна з громадянок, у якої родичі пенсійного віку живуть на окупованій території.

У Пенсійному фонді відповіли, що пенсія за віком оформляється громадянам автоматично. Але для цього у ПФУ мають бути всі дані про стаж роботи майбутнього пенсіонера. Усі дані з 2004 року є в електронному реєстрі застрахованих осіб (РЗО). А ось відомості про страховий стаж, отриманий до 2004 року, переважно лише у паперовому вигляді. Вони мають бути оцифровані та занесені до особистої пенсійної справи майбутнього пенсіонера. Проте роботодавець досі міг цього зробити. Відтак у такому разі майбутній пенсіонер буде змушений зробити це сам.

«Якщо стажу у РЗО недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України», — пишуть у відповіді ПФУ.

Там також надали список документів, які потрібно подати в електронному вигляді, завіривши їх електронним підписом. Про те, де і як можна придбати КЕП (кваліфікований електронний підпис), можна дізнатися на порталі Пенсійного фонду. Ця процедура, до речі, триває кілька секунд.

До заяви про призначення пенсії треба додати скан-копії наступних документів:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

документів про страховий стаж (трудової книжки, диплома про очне навчання, військовий квиток та ін.);

довідки про заробітну плату за 60 місяців поспіль. Такі 60 місяців безперервного стажу обираються у період до 30.06.2000 року. Цю довідку подавати не обов’язково, а лише за бажанням працівника, якщо він вважає, що в той період часу у нього була дуже висока зарплата, яка може позитивно вплинути на нарахування йому пенсії;

реквізитів банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк). Ці реквізити у формі довідки слід взяти в самому банку й потім відсканувати її, щоб додати до заяви на пенсію.

фотографію для пенсійного посвідчення

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При цьому в трудовій книжці потрібно відсканувати всі заповнені сторінки, а також можливі довідки про виправлення, якщо вони були. Щоб відсканувати документи, зовсім не обов’язково бігати містом у пошуках сканера. Достатньо зробити якісні фото потрібних документів смартфоном при нормальному денному освітленні. Тоді якість фото буде нормальна, і їх можна буде відправляти. З подачею документів краще не зволікати.

Якщо заяву про призначення пенсії буде подано протягом трьох місяців з дати досягнення пенсійного віку, то вам призначать виплати з дати вашого 60-річчя. Якщо подати заяву після трьох місяців, то пенсію призначать тільки з дати подачі заяви.

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