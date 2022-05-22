Военные пенсионеры смогут получать деньги не только через Ощадбанк — Finance.ua
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Военные пенсионеры смогут получать деньги не только через Ощадбанк

Сегодня 16:42Личные финансы
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Верховная Рада разрешила военным пенсионерам выбирать банк для выплаты денег. Раньше они могли получать пенсии только через Ощадбанк.
Об этом свидетельствует проект закона № 7337, принятый Верховной Радой 22 мая.
«Целью проекта закона является устранение дискриминации получателей пенсии — пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы и членов их семей... в выборе учреждения банка, через которое выплачиваются пенсии», — говорится в пояснительной записке к документу.
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Сейчас Ощадбанк — единственный банк, в котором военным пенсионерам открываются счета, на которые органы Пенсионного фонда Украины перечисляют пенсии для последующей их выплаты.
Законом отменены ограничения для лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение согласно закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» относительно получения пенсии исключительно через учреждения Ощадбанка по месту фактического проживания пенсионера.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: РБК-Україна
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